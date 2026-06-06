استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين بغزة

استشهد 6 فلسطينيين اليوم، وأصيب آخرون بجراح، جراء غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين غربي مدينة غزة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم نساء، وإصابة 15 آخرين على الأقل، جراء غارة من طائرة إسرائيلية مسيرة، على مخيم للنازحين في منطقة الجوازات في حي الرمال غربي مدينة غزة.



وقالت المصادر إن الفرق الطبية، بالتعاون مع الدفاع المدني، نقلت جثامين الشهداء، بالإضافة إلى المصابين إلى مستشفيي السرايا الميداني والشفاء غربي المدينة.



وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72961 شهيدا، و173092 مصابا.

وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال شن المزيد من عمليات الاغتيال والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار المكثف على عدة مناطق في القطاع.

