طموحات إيلون ماسك: عطلات سياحية إلى القمر وحياة بشرية على سطح المريخ

كشف رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن طموحاته لشركة "سبيس إكس" للفضاء، قبيل طرحها العام الجاري في البورصة الأمريكية، والذي من المتوقع أن يكون أكبر إدراج في التاريخ وسط توقعات بأن تجمع الشركة 75 مليار دولار عند تقييم يبلغ 1.75 تريليون دولار، على أن يبدأ إدراجها يوم الجمعة 12 يونيو.

وقال ماسك إنه يطمح إلى إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، وفنادق على القمر، وحياة بشرية على المريخ، موضحًا: "الخلاصة هي أننا ندخل مرحلة جديدة ضخمة من النمو، ونحتاج إلى رأس المال من أجل ذلك"، بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية الأمريكية.

وأضاف ماسك أن "سبيس إكس" تحقق تدفقات نقدية إيجابية منذ عامي 2014 أو 2015 تقريبًا، وأن جولات التمويل الخاصة السابقة استُخدمت في الغالب لتوفير السيولة للموظفين والمستثمرين بدلًا من جمع رؤوس أموال جديدة، وتابع أن ما تغير الآن هو دخول الشركة مرحلة أكبر بكثير تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة.

وإلى جانب بناء مدن على القمر والمريخ، ركز ماسك في عرضه على كيفية استخدام حصيلة الاكتتاب العام لتمويل رؤيته الخاصة بإنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء، واعتبر أن هذه المراكز تمثل "الوسيلة الرئيسية التي يمكن من خلالها توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي".

وقال ماسك: "أصبح من الصعب بشكل متزايد بناء محطات طاقة على الأرض، فعدد قليل جدًا من الناس يرغبون في وجود محطة طاقة داخل محيط منازلهم"، مضيفًا: "أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى نحو 1 تيراواط سنويًا من قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي انطلاقًا من الأرض، لكن يمكننا الوصول إلى 1000 تيراواط أو أكثر من القمر".

وأشار ماسك إلى أن "سبيس إكس" ستستخدم أيضًا عائدات الاكتتاب لإرسال 100 ألف قمر صناعي جديد إلى الفضاء وتوسيع خدمة الإنترنت "ستارلينك"، التي تُعد أكثر أنشطة الشركة ربحية.