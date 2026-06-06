استعادة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوريجيا النووية بعد انقطاع دام 15 ساعة

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي ، استعادة إمدادات الكهرباء الخارجية لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، صباح اليوم السبت، بعد انقطاع استمر 15 ساعة.

ووفقًا لبيان وكالة الطاقة الذرية، أوضح جروسي أنه خلال الانقطاع اضطرت المحطة إلى الاعتماد على مولدات الديزل الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة لتبريد مفاعلاتها الستة المتوقفة عن العمل، محذرًا من أن هذا الانقطاع يؤكد مدى هشاشة البنية الكهربائية وأهمية تنفيذ إصلاحات خطوط الكهرباء المقررة في أقرب وقت ممكن.

ونوه جروسي عن أن هذا الانقطاع الثامن عشر لإمدادات الكهرباء الخارجية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنه من بين أطول فترات الانقطاع المسجلة، ما يسلط الضوء على الهشاشة الشديدة لشبكة الكهرباء والحاجة الملحة للمضي قدمًا في أعمال إصلاح خطوط الطاقة المخطط لها تحت حماية وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.