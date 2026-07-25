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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين: إلغاء رحلات القطارات والطيران في شنتشن مع اقتراب إعصار "نول"

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أ ش أ

ألغت السلطات الصينية خدمات القطارات والرحلات الجوية في مدينة شنتشن وأوقفت الدراسة في المدارس وأجلت آلاف السكان في مناطق جنوب البلاد، مع اقتراب إعصار "نول" من السواحل الجنوبية للصين وسط تحذيرات من رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، صباح اليوم "السبت"، تحذيراً برتقالياً من الإعصار، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذيرات المكون من أربع درجات، مشيراً إلى أن الإعصار يتحرك باتجاه الشمال الغربي عبر بحر الصين الجنوبي بسرعة تبلغ نحو 20 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار اليابسة خلال ساعات الليل في منطقة تمتد بين هونج كونج ومدينة لوفينج شرق مقاطعة قوانجدونج، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 151 كيلومتراً في الساعة، قبل أن يواصل تحركه شمالاً.

وتوقعت هيئة الأرصاد هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعات قوانجدونج وفوجيان، إضافة إلى تايوان، محذرة من المخاطر المصاحبة لسوء الأحوال الجوية.

ودعت السلطات إلى إرساء القوارب في الموانئ وإلغاء التجمعات الكبيرة وحثت السكان على البقاء داخل منازلهم قدر الإمكان حفاظاً على سلامتهم.

ويأتي وصول إعصار "نول" بعد أسبوعين فقط من إعصاري "مايساك" و"بافي"، اللذين تسببا في اضطرابات واسعة النطاق امتدت من منطقة قوانجشي في أقصى جنوب الصين إلى مقاطعتي جيلين ولياونينج في الشمال الشرقي، وأسفرا عن مقتل 39 شخصاً على الأقل، وفق السلطات الصينية.

السلطات الصينية خدمات القطارات مدينة شنتشن

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