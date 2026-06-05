تلائم الطلاب والميزانيات المحدودة.. أفضل 5 أجهزة لابتوب استيراد في مصر بسعر 10 آلاف جنيه

شهدت سوق الحواسب المحمولة المستعملة والمستوردة في مصر إقبالاً مكثفاً من قِبل الطلاب والمحترفين الباحثين عن عتاد قوي بأسعار متوازنة تلائم الميزانيات الاقتصادية.

ورصدت تقارير حركة البيع والشراء لعام 2026 قائمة تضم أفضل 5 أجهزة لابتوب "استيراد خارج" متوفرة حالياً عند حاجز الـ 10 آلاف جنيه، حيث تمنح هذه الأجهزة للمستهلك المحلي توليفة مثالية تجمع بين جودة التصنيع العتادي والأداء العملي المستقر لتصفح برامج الدراسة وإنجاز المهام المكتبية اليومية.

1. لابتوب Lenovo ThinkPad T480 الصخرة العتادية

يأتي جهاز "لينوفو ثينك باد T480" في صدارة الترشيحات كواحد من أقوى الحواسب المحمولة الاعتمادية في فئته السعرية؛ ويعتمد اللابتوب على معالجات إنتل من الجيل الثامن (Core i5) رباعية النواة، بالتكامل مع ذاكرة عشوائية سريعة "RAM" تبدأ من 8 جيجابايت، ويمنح الهيكل الخارجي المصنوع من ألياف الكربون حماية دفاعية فائقة ضد الصدمات، فضلاً عن دعمه لبطارية مزدوجة توفر فترات تشغيل طويلة تلائم طبيعة انقطاع الطاقة لعام 2026.

2. حاسوب Dell Latitude 5490 الخيار المثالي للشركات

يستهدف جهاز "ديل لاتيتود 5490" فئة الموظفين ورواد الأعمال الرقمية الباحثين عن السلاسة البرمجية التامة؛ وتتميز شاشة اللابتوب بقياس 14 بوصة وبدقة مضادة للتوهج لحماية العين أثناء جلسات العمل الطويلة، مع تزويده بوحدات تخزين فائقة السرعة من نوع "SSD NVMe"، مما يضمن تشغيل نظام ويندوز 11 ولحظية فتح التطبيقات المكتبية وتصفح الإنترنت بنسبة 100% ودون المعاناة من أي بطء برمي.

3. لابتوب HP EliteBook 840 G5 الأناقة الفضية

يمنح جهاز "إتش بي إليت بوك 840 G5" المستخدم لمسة فخامة استثنائية بفضل هيكله المعدني بالكامل المصنوع من الألومنيوم الخفيف؛ وحرصت "HP" في هذا الإصدار على تقديم شاشة دقيقة الألوان تدعم زوايا رؤية واسعة، بالتوازي مع معالج "Core i5" من الجيل الثامن، ولوحة مفاتيح مريحة ومقاومة لانسكاب السوائل اللحظي، مما يجعله الخيار المفضل لطلاب الجامعات الباحثين عن خفة الوزن وسهولة التنقل.

4. جهاز Lenovo ThinkPad L390 خفيف الوزن للترحال

تتكامل الترشيحات مع لابتوب "ThinkPad L390" الذي يقدم تجربة حوسبية ممتازة بفضل قياس شاشته الأصغر حجمًا البالغ 13.3 بوصة؛ ويوفر هذا الطراز مرونة هندسية عالية في الحمل والتحكم داخل وسائل المواصلات، مع الحفاظ على القوة التشغيلية لمعالجات الجيل الثامن، ومنافذ الاتصال المحدثة "Type-C" التي تتيح نقل البيانات بسرعة فائقة وشحن الهاتف والكمبيوتر المحمول عبر شاحن موحد.

5. حاسوب Dell Inspiron 15 3583 للشاشات الكبيرة

يلبي جهاز "ديل إنسبيرون 3583" رغبة المستخدمين الباحثين عن شاشة ضخمة بقياس 15.6 بوصة تخدم مشاهدة المحتوى المرئي وإدارة البيانات الحسابية؛ ويحتوي اللابتوب على لوحة مفاتيح كاملة تضم الأرقام الجانبية المستقلة، ويعمل بمعيار طاقة اقتصادي يقلل الاستهلاك الكيميائي للبطارية، مما يجعله بديلًا منزليًا ومكتبيًا متميزًا ضمن حدود الميزانية المحددة عند 10 آلاف جنيه لعام 2026.

يبرهن التنوع العتادي لأجهزة اللابتوب الاستيراد في مصر على أن الحصول على حاسوب شخصي ذي كفاءة عالية لم يعد يتطلب دفع مبالغ مالية طائلة تفوق طاقة الأسر؛ ومع استمرار نمو سوق الأجهزة المستعملة لعام 2026، ينصح خبراء الهاردوير بضرورة فحص سلامة خلايا البطارية واختبار سرعات الهارد وفحص الشاشة للتأكد من خلوها من العيوب البرمجية قبل إتمام عملية الشراء لضمان استثمار آمن ومستدام.