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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر يتجاوز 5500 دولار.. HP تطلق لابتوب بتصميم مستوحى من سيارات “فيراري”

HP Limited Edition Scuderia Ferrari
HP Limited Edition Scuderia Ferrari
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة HP، عن شراكة جديدة مع شركة السيارات الرياضية “فيراري” Ferrari لإطلاق حاسوب محمول بإصدار محدود يحمل اسم HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC، يجمع بين التصميم الفاخر والأداء المتقدم، مع سعر مرتفع يعكس الطابع الحصري للعلامة الإيطالية الشهيرة.

تصميم مستوحى من سيارات “فيراري”

لم تقتصر الشراكة بين الشركتين على إضافة شعار “فيراري” إلى جهاز حاسوب تقليدي، بل استغرق تطوير التصميم نحو عامين كاملين. 

ويتميز الجهاز بهيكل مصنوع من الألمنيوم المشغول بدقة عالية بتقنيات CNC، مع طلاء باللون الأحمر "Rosso Magma" الشهير المستخدم في سيارات “فيراري”.

واستعارت HP بعض عناصر التصميم من السيارات الخارقة الحديثة، حيث زودت الجزء السفلي من الحاسوب بمزيج من ألياف الكربون وزجاج Gorilla Glass، ما يسمح برؤية نظام التبريد الداخلي بشكل مباشر، على غرار الأغطية الزجاجية التي تكشف محركات سيارات “فيراري”.

كما يضم الجهاز أكثر من 2000 فتحة دقيقة للتهوية داخل الزجاج، إلى جانب نظام تهوية ثلاثي الأبعاد مصمم لتحسين تدفق الهواء والحفاظ على درجات حرارة التشغيل.

HP Limited Edition Scuderia Ferrari

مواصفات قوية لعصر الذكاء الاصطناعي

على مستوى الأداء، يأتي الحاسوب مزودا بمعالج Intel Core Ultra X7 358H إلى جانب بطاقة الرسوميات Intel Arc B390، وهي مواصفات تستهدف المستخدمين الباحثين عن قدرات متقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأعمال الاحترافية.

وتؤكد HP أن الجهاز قادر على توفير أداء يصل إلى 180 تريليون عملية في الثانية TOPS لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي محليا.

ويضم الحاسوب شاشة لمس من نوع 3K Tandem OLED+ توفر مستويات عالية من السطوع والتباين، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح بإضاءة RGB مستقلة لكل مفتاح.

كما يتميز مسند اليدين بتصميم زجاجي كامل مع لوحة لمس لمسية Haptic Touchpad تضيء حدودها تلقائياً عند الاستخدام.

HP Limited Edition Scuderia Ferrari

إصدار محدود وتجربة فاخرة

تسعى HP إلى تعزيز الطابع الحصري للجهاز من خلال إنتاج 4999 نسخة فقط، تحمل كل منها رقما تسلسليا فريدا.

ويصل الحاسوب داخل صندوق مخصص صمم بطريقة ترفع الجهاز تلقائيا عند فتح العبوة، كما يتضمن غلافا جلديا فاخرا من إنتاج شركة Poltrona Frau الإيطالية، وهي الشركة نفسها التي تزود “فيراري” بالجلود المستخدمة في مقصورات سياراتها.

وعلى صعيد الحماية، يأتي الجهاز مزودا بحزمة HP Wolf Security for Business التي توفر طبقة أمان على مستوى العتاد لحماية المستخدمين والشركات.

سيكون HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC متاحا عبر الموقع الرسمي لشركة HP في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وعدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ومن المقرر طرح الجهاز في الأسواق اعتبارا من 12 يونيو بسعر يبلغ 5599 دولارا، مع إنتاج محدود لا يتجاوز 4999 وحدة حول العالم.

حاسوب محمول HP Limited Edition Scuderia Ferrari سيارات فيراري

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