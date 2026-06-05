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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطأ شائع يتلف شاشة اللابتوب.. تجنب هذا الاجراء

تنظيف شاشات الكمبيوتر
تنظيف شاشات الكمبيوتر
شيماء عبد المنعم

حذر خبراء تقنيون من أن استخدام نوع من المنظفات لتنظيف شاشات الكمبيوتر قد يتسبب في إتلاف طبقات الحماية الحساسة الموجودة على العديد من شاشات اللابتوب الحديثة، خصوصا الشاشات المزودة بطبقات مضادة للانعكاس أو الطلاءات الواقية.

لذا لا ينصح باستخدام منظف النظارات على شاشة الحاسوب أو أي شاشة عرض حديثة، حيث أن بعض المستخدمين قد ثاموا بتجربة هذه الطريقة سابقا وتسببوا في تلف الشاشة بدلا من تنظيفها، فالشاشات الحديثة باهظة الثمن، ويؤدي استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية قوية إلى إتلاف طبقات الحماية أو مكونات الشاشة الداخلية.

ورغم أن بعض المستخدمين اعتادوا في السابق استخدام هذه المنظفات لتنظيف الأقراص المدمجة وغيرها من الأسطح، فإن الخبراء يؤكدون أن شاشات العرض الحديثة تتطلب عناية خاصة ومواد تنظيف محددة لتجنب تعرضها للخدوش أو التلف الدائم.

وتوصي شركات تقنية كبرى مثل HP ولينوفو بالاعتماد على وسائل تنظيف بسيطة وآمنة، تشمل استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة Microfiber، مع ماء فاتر أو محلول مخفف من كحول الأيزوبروبيل بنسبة متساوية من الماء والكحول. 

كما تشدد الإرشادات على عدم رش السوائل مباشرة على الشاشة، بل ترطيب قطعة القماش بشكل خفيف ثم استخدامها لإزالة البصمات والأوساخ.

الطريقة الصحيحة لتنظيف شاشة اللابتوب

وينصح الخبراء بإطفاء الشاشة قبل البدء بعملية التنظيف، ثم مسح السطح بحركات دائرية خفيفة دون الضغط بقوة، لتجنب ظهور الخطوط أو التسبب في تلف الطبقات الخارجية للشاشة، كما يمكن استخدام الهواء المضغوط لإزالة الغبار من الزوايا والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

في المقابل، يحذر من استخدام المناديل المطهرة المنزلية أو منظفات الزجاج والنظارات أو أي مواد كيميائية قوية، نظرا لقدرتها على إتلاف الطلاءات الواقية للشاشة، كذلك ينصح بتجنب استخدام المناشف الورقية أو الأقمشة الخشنة التي قد تترك خدوشا دائمة على سطح العرض.

ويؤكد المختصون أن تنظيف الشاشة مرة كل أسبوع أو أسبوعين يساعد في منع تراكم البقع والآثار الدهنية، فيما يفضل إزالة أي لطخات أو انسكابات فور حدوثها قبل أن تصبح أكثر صعوبة في التنظيف.

وبحسب الخبراء، فإن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة لا يضمن فقط الحفاظ على مظهر الشاشة وجودة عرضها، بل يسهم أيضا في إطالة عمرها الافتراضي وتجنب تكاليف الإصلاح أو الاستبدال التي قد تكون مرتفعة في بعض الحالات.

الطريقة الصحيحة لتنظيف شاشة اللابتوب

- قم بإيقاف تشغيل الشاشة قبل البدء.

- قم بترطيب قطعة القماش قليلا بالماء أو خليط متساو من الماء والكحول.

- امسح بحركات دائرية خفيفة لإزالة البقع وبصمات الأصابع دون ضغط قوي.

- يمكن استخدام الهواء المضغوط لإزالة الغبار من الحواف والأجزاء الصعبة.

- ينصح بتنظيف الشاشة مرة كل أسبوع أو أسبوعين لتفادي تراكم الأوساخ.

ما يجب تجنبه

- المنظفات القوية مثل Windex أو Clorox.

- استخدام المناشف الورقية أو القماش الخشن الذي قد يترك خدوشا دائمة.

- تنظيف الشاشة وهي تعمل، مما قد يسبب أعطالا كهربائية.

- المسح بخطوط مستقيمة (من أعلى لأسفل أو من جانب لآخر) لأنه يترك آثارا، بينما الحركة الدائرية تمنع ظهور الخطوط.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن الحفاظ على شاشة الحاسوب أو التلفاز نظيفة وآمنة دون الحاجة إلى منظفات قد تضر أكثر مما تنفع.

تنظيف شاشات اللابتوب منظف النظارات تنظيف شاشات الكمبيوتر

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