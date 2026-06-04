بدقة 4K ومزايا متقدمة للألعاب .. شاومي تطلق شاشات FX Mini LED الجديدة

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق سلسلة تلفزيونات FX Mini LED الجديدة، بالتزامن مع الكشف عن هاتف Xiaomi 17T، لتستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة مشاهدة متقدمة تجمع بين جودة الصورة العالية وميزات الألعاب الذكية ومنصة ترفيه متكاملة.

أربع فئات بأحجام مختلفة

تتوفر سلسلة شاومي الجديدة FX Mini LED، بأربعة أحجام تشمل 43 و55 و65 و75 بوصة، وجميعها مزودة بشاشات بدقة 4K Ultra HD مع دعم تقنيات HDR10+ ووضع Filmmaker Mode، إلى جانب محرك معالجة الصور Vivid Picture Engine 2 المطور من شاومي.

وتعتمد الشاشات على تقنية Mini LED مع إضاءة خلفية كاملة ومناطق تعتيم محلية Local Dimming، ما يساهم في تحسين مستويات التباين وتقديم درجات لون أسود أعمق وسطوع أعلى في مختلف أنواع المحتوى.

ألوان أكثر دقة وتجربة ألعاب محسنة

وزودت شاومي السلسلة بتقنية Quantum MagiQ التي تجمع بين مزايا شاشات QLED ودقة الإضاءة الخاصة بتقنية Mini LED، مع تغطية تصل إلى 93% من نطاق الألوان DCI-P3 ودعم عرض أكثر من 1.07 مليار لون.

كما تدعم الطرازات الأكبر حجما 55 و65 و75 بوصة، وضع الألعاب DLG 120Hz Game Mode، وتقنية Auto Low Latency Mode (ALLM) لتقليل زمن الاستجابة، بالإضافة إلى تقنية MEMC التي توفر سلاسة أكبر أثناء مشاهدة المباريات والألعاب السريعة.

تلفزيون شاومي FX Mini LED

نظام Fire TV ومكتبة ضخمة من التطبيقات

تعمل السلسلة بنظام Fire TV، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 12 ألف تطبيق وخدمة ترفيهية، كما تدعم التحكم الصوتي عبر المساعد Alexa، وتقنية Apple AirPlay 2، إلى جانب الملفات الشخصية المخصصة وأدوات الرقابة الأبوية.

وتأتي الأجهزة مزودة بمعالج رباعي النواة Cortex-A55 وذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت، فضلا عن مساحة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت.

تقنيات صوتية متقدمة

على صعيد الصوت، تدعم الشاشات تقنيات Dolby Audio وDTS وDTS Virtual، فيما تحصل الإصدارات الأكبر حجما على نظام صوتي مكون من أربعة مكبرات للحصول على تجربة صوتية أكثر ثراء.

الأسعار والتوافر

تبدأ أسعار سلسلة Xiaomi FX Mini LED من 345 دولارا للإصدار قياس 43 بوصة، بينما يبلغ سعر نسخة 55 بوصة نحو 470 دولارا.

أما إصدار 65 بوصة فيطرح بسعر نحو 670 دولارا، في حين يصل سعر النسخة الأكبر بقياس 75 بوصة إلى نحو 888 دولارا

ومن المقرر أن تتوفر السلسلة الجديدة للبيع في الهند اعتباا من 11 يونيو عبر متاجر شاومي.