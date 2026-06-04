قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني
نوع الملعقة هيفرق في كوباية الشاي .. 4 معلومات مثيرة
العمارات مالت .. إجلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس
خالد منتصر: الخرافة الطبية أخطر من النقد.. والإعلام مسؤول عن المواجهة
نزل 960 جنيها..تفاصيل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم
مها أبو بكر: قانون الأحوال الشخصية الجديد يرسخ مصلحة الطفل ويضمن حقوق الزوجين
موعد يوم عاشوراء 2026.. متى يتم استطلاع هلال محرم للعام الجديد؟
انسحابات بالجملة.. هل الحركة المدنية الديمقراطية الفصل الأخير في مسيرتها؟
وزير الخارجية الأمريكي: الهجمات الإيرانية على الكويت شائنة وغير مقبولة
مصر تعتزم زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة وتعزيز معدلات التبادل التجاري
أقوى دعاء للنجاح في امتحانات الثانوية العامة والأزهرية .. 22 طريقة مستجابة في جوف الليل
الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدقة 4K ومزايا متقدمة للألعاب .. شاومي تطلق شاشات FX Mini LED الجديدة

شاشة FX Mini LED
شاشة FX Mini LED
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق سلسلة تلفزيونات FX Mini LED الجديدة، بالتزامن مع الكشف عن هاتف Xiaomi 17T، لتستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة مشاهدة متقدمة تجمع بين جودة الصورة العالية وميزات الألعاب الذكية ومنصة ترفيه متكاملة.

أربع فئات بأحجام مختلفة

تتوفر سلسلة شاومي الجديدة FX Mini LED، بأربعة أحجام تشمل 43 و55 و65 و75 بوصة، وجميعها مزودة بشاشات بدقة 4K Ultra HD مع دعم تقنيات HDR10+ ووضع Filmmaker Mode، إلى جانب محرك معالجة الصور Vivid Picture Engine 2 المطور من شاومي.

وتعتمد الشاشات على تقنية Mini LED مع إضاءة خلفية كاملة ومناطق تعتيم محلية Local Dimming، ما يساهم في تحسين مستويات التباين وتقديم درجات لون أسود أعمق وسطوع أعلى في مختلف أنواع المحتوى.

ألوان أكثر دقة وتجربة ألعاب محسنة

وزودت شاومي السلسلة بتقنية Quantum MagiQ التي تجمع بين مزايا شاشات QLED ودقة الإضاءة الخاصة بتقنية Mini LED، مع تغطية تصل إلى 93% من نطاق الألوان DCI-P3 ودعم عرض أكثر من 1.07 مليار لون.

كما تدعم الطرازات الأكبر حجما 55 و65 و75 بوصة، وضع الألعاب DLG 120Hz Game Mode، وتقنية Auto Low Latency Mode (ALLM) لتقليل زمن الاستجابة، بالإضافة إلى تقنية MEMC التي توفر سلاسة أكبر أثناء مشاهدة المباريات والألعاب السريعة.

تلفزيون شاومي FX Mini LED

نظام Fire TV ومكتبة ضخمة من التطبيقات

تعمل السلسلة بنظام Fire TV، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 12 ألف تطبيق وخدمة ترفيهية، كما تدعم التحكم الصوتي عبر المساعد Alexa، وتقنية Apple AirPlay 2، إلى جانب الملفات الشخصية المخصصة وأدوات الرقابة الأبوية.

وتأتي الأجهزة مزودة بمعالج رباعي النواة Cortex-A55 وذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت، فضلا عن مساحة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت.

تقنيات صوتية متقدمة

على صعيد الصوت، تدعم الشاشات تقنيات Dolby Audio وDTS وDTS Virtual، فيما تحصل الإصدارات الأكبر حجما على نظام صوتي مكون من أربعة مكبرات للحصول على تجربة صوتية أكثر ثراء.

الأسعار والتوافر

تبدأ أسعار سلسلة Xiaomi FX Mini LED من 345 دولارا للإصدار قياس 43 بوصة، بينما يبلغ سعر نسخة 55 بوصة نحو 470 دولارا.

أما إصدار 65 بوصة فيطرح بسعر نحو 670 دولارا، في حين يصل سعر النسخة الأكبر بقياس 75 بوصة إلى نحو 888 دولارا

ومن المقرر أن تتوفر السلسلة الجديدة للبيع في الهند اعتباا من 11 يونيو عبر متاجر شاومي.

شاومي FX Mini LED شاشات 4K تلفزيونات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

ترشيحاتنا

ورشة التوعية بمهنة القبالة في مصر

التمريض: ارتفاع معدلات الولادة القيصرية يفرض التوسع في تأهيل القابلات

طلعت مصطفى

بمبيعات 130 ملياراً في 2025.. مجموعة طلعت مصطفى تتربع على عرش الساحل الشمالي منفردة

ايركايرو

القنصلية المصرية في فرانكفورت تحتفل بـ 46 عامًا على التعاون بين القاهرة والبلدية الألمانية

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد