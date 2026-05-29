الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية حتي 35 ساعة وصوت احترافي.. شاومي تطلق Xiaomi Buds 6 عالميا

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي، عن طرح سماعاتها اللاسلكية الجديدة Xiaomi Buds 6 في الأسواق العالمية، بعد إطلاقها لأول مرة في الصين العام الماضي، لتدخل بذلك المنافسة بقوة ضمن فئة السماعات المتوسطة. 

وتعتمد سماعة شاومي الجديدة Xiaomi Buds 6 على تصميم شبه داخل الأذن، وهو التصميم الذي يشبه سماعات إيربودز التقليدية، حيث تستقر السماعات داخل الأذن دون استخدام رؤوس السيليكون التي تعزل قناة الأذن بالكامل.

وأوضحت شاومي أنها أجرت تحسينات على التصميم لتوفير راحة أكبر أثناء الاستخدام، من خلال تقليل سماكة الساق بنسبة 12% وتقليص فتحة الصوت بنسبة 11.3% لتخفيف الضغط على الأذن. 

ويبلغ وزن كل سماعة 4.4 جرام فقط، فيما يتوفر صندوق الشحن بأربعة ألوان هي الأسود الجرافيتي، والأبيض اللؤلؤي، والرمادي التيتانيوم، والبنفسجي.

مواصفات Xiaomi Buds 6

وعلى صعيد الصوت، زودت شاومي السماعات بمحرك ديناميكي ثلاثي المغناطيس بقياس 11 ملم مع غشاء مطلي بالذهب عيار 24 قيراطا، إلى جانب دعم ترميز Qualcomm aptX Lossless الذي يتيح نقل الصوت بجودة عالية تصل إلى 2.1 ميجابت في الثانية بدقة 24-بت للأجهزة المتوافقة.

كما تعاونت الشركة مع فريق Harman Golden Ear لتطوير إعدادات صوتية محسنة، بالإضافة إلى دمج خوارزمية تكيفية تضبط الترددات الصوتية وفق شكل قناة الأذن لدى المستخدم، بهدف تقديم تجربة استماع أكثر دقة وتوازنا.

وتدعم السماعات تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC عبر ثلاثة ميكروفونات تعمل على تقليل الضوضاء المحيطة والتعامل مع أصوات الرياح أثناء المكالمات حتى سرعة 12 مترا في الثانية. 

ومع ذلك، فإن التصميم شبه المفتوح لا يوفر عزلا كاملا للصوت مقارنة بالسماعات المغلقة ذات الأطراف السيليكونية، ما يجعل وظيفة ANC أكثر فاعلية في تقليل الضوضاء منخفضة التردد.

ومن أبرز المزايا التي تقدمها سماعة شاومي Xiaomi Buds 6 دعمها لخدمتي Apple Find My وGoogle Find Hub بشكل مباشر، ما يمنحها مرونة كبيرة للعمل مع مختلف الأنظمة البيئية للهواتف الذكية.

كما أضافت شاومي ميزة تسجيل صوتي مستقلة، حيث يمكن للمستخدم بدء تسجيل المحادثات أو المكالمات مباشرة عبر النقر ثلاث مرات على علبة الشحن، حتى عند بقاء الغطاء مغلقا.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، توفر السماعات ما يصل إلى 6 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، بينما يرتفع إجمالي وقت الاستخدام إلى 35 ساعة عند استخدام علبة الشحن. 

كذلك تحمل السماعات تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، مع دعم الاتصال المتعدد عبر البلوتوث للاتصال بجهازين في الوقت نفسه.

وتتوافر سماعات شاومي Xiaomi Buds 6، بسعر 99.99 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة و119.99 يورو (حوالي 7300 جنيه) في الأسواق الأوروبية، ولتشجيع المستخدمين على اقتناء السماعات الجديدة، تقدم شاومي اشتراكا مجانيا لمدة ثلاثة أشهر في خدمة Spotify Premium للمشتركين الجدد.

