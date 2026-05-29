الإشراف العام
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية عملاقة و150 وضعا رياضيا.. شاومي تطلق Watch S5 بمواصفات منافسة

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Xiaomi Watch S5 46mm للأسواق العالمية، وذلك بالتزامن مع سلسلة هواتف Xiaomi 17T الجديدة، حيث تأتي الساعة بعدد من التحسينات على مستوى الشاشة والأداء ومزايا تتبع اللياقة والصحة.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تحافظ ساعة شاومي الجديدة على تصميم دائري تقليدي مع إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L، بوزن 46 جراما وسماكة 10.99 ملم. 

مواصفات ساعة شاومي Watch S5

وتأتي ساعة شاومي Watch S5، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.48 بوصة بدقة 480×480 بكسل، مع سطوع يصل إلى 2500 شمعة، وحواف نحيفة بسمك 2.6 ملم أقل بنسبة 40% مقارنة بالجيل السابق، كما تدعم الشاشة خاصية مقاومة اللمس الناتج عن قطرات الماء.

وتعتمد الساعة على بطارية بسعة 815 مللي أمبير، توفر حتى 21 يوما من الاستخدام الخفيف، وحوالي 14 يوما  في الاستخدام القياسي، بينما تنخفض إلى 9 أيام عند تفعيل وضع العرض الدائم Always-On Display.

وفي جانب تتبع اللياقة، تدعم ساعة Xiaomi Watch S5 أكثر من 150 وضعا رياضيا، مع نظام GNSS مزدوج النطاق وخماسي الأنظمة لتحديد المواقع بدقة أثناء التمارين الخارجية، إضافة إلى دعم الخرائط دون اتصال وميزة العودة التلقائية للمسار.

كما أضافت شاومي وضع ركوب الدراجة الذي يتيح مزامنة البيانات مع الهاتف ليعمل كحاسوب دراجة، مع دعم أجهزة قياس القدرة عبر Bluetooth. ويوجد أيضا وضع التزلج المزود بخاصية كشف السقوط، والذي يمكنه الاتصال بخدمات الطوارئ إذا لم يستجب المستخدم خلال 60 ثانية.

ومن الإضافات الجديدة وضع “Passion Mode”، الذي يحسب السعرات الحرارية بناء على حركات التشجيع مثل التصفيق ولوح اليدين أثناء الفعاليات الرياضية.

وتعتمد الساعة على مستشعر صحي جديد مكون من 4 وحدات LED و4 وحدات PD، مع دقة قياس لمعدل ضربات القلب تصل إلى 98.4%، إلى جانب تحسينات في خوارزميات تتبع النوم بالتعاون مع مؤسسات عالمية مختصة.

وتعمل الساعة بنظام HyperOS 3، مع دعم التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وتشغيل الكاميرا عن بعد، بالإضافة إلى دعم الدفع الإلكتروني عبر NFC باستخدام بطاقات الائتمان.

وتتوافر ساعة Xiaomi Watch S5 في الأسواق العالمية، حيث يبلغ سعر النسخة السوداء والفضية 179.99 يورو، بينما تأتي نسختا الأخضر والأزرق بسعر 199.99 يورو.

