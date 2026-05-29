بمزايا أقرب للساعات الذكية.. شاومي تطلق سوار Smart Band 10 Pro عالميا

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن إطلاق السوار الذكي الجديد Xiaomi Smart Band 10 Pro في الأسواق العالمية، وذلك بعد أيام قليلة من الكشف عنه لأول مرة في الصين، ويصل الجهاز بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة هواتف Xiaomi 17T الجديدة.

ويواصل Smart Band 10 Pro فلسفة شاومي في تقريب سلسلة الأساور الذكية من فئة الساعات الذكية، مع الحفاظ على التصميم الخفيف والعملي الذي اشتهرت به السلسلة.

مواصفات Xiaomi Smart Band 10 Pro

يأتي سوار Xiaomi Smart Band 10 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.74 بوصة، مع حواف متناظرة نحيفة ومعدل تحديث 60 هرتز، فيما تؤكد شاومي أن الشاشة توفر سطوعا يصل إلى 2000 شمعة، ما يمنح تجربة استخدام واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ورغم الشاشة الأكبر، لا يزال السوار يحافظ على تصميم نحيف بسمك يبلغ 9.7 ملم، ووزن 21.6 جراما دون السوار، ويتوفر الإصدار القياسي بهيكل من الألمنيوم، إلى جانب إصدار سيراميكي فاخر يمنح الجهاز مظهرا أكثر تميزا.

وركزت شاومي هذا العام بشكل أكبر على مزايا تتبع الصحة، حيث زودت الجهاز بمستشعر جديد لمعدل ضربات القلب يعتمد على تقنيتي Dual-Light وDual-PD، مع دعم المراقبة المستمرة لمعدل القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتحليل النوم.

كما يقدم Smart Band 10 Pro ميزة مراقبة تقلب معدل ضربات القلب HRV، والتي تتيح للمستخدم الحصول على بيانات متعلقة بالإجهاد البدني والتعافي.

وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية، يدعم الجهاز أكثر من 150 وضعا رياضيا، مع نظام GNSS مدمج لتحديد المواقع.

وأضافت شاومي أيضا وضعا جديدا مخصصا للألعاب، يقوم بمراقبة معدل ضربات القلب ومستويات التوتر أثناء اللعب، مع عرض تحديثات مباشرة وتنبيهات اهتزازية عند اقتراب عودة الشخصية داخل اللعبة، وبعد انتهاء الجلسة، ينشئ السوار تقريرا يتضمن الإحصاءات البدنية التي تم تسجيلها أثناء اللعب.

ويعمل السوار بنظام HyperOS 3، مع اهتمام خاص هذا العام بمستخدمي هواتف آيفون، حيث يدعم المزامنة مع Apple Health، والإشعارات المزدوجة بين جهازين، بالإضافة إلى أوامر اختصارات مشابهة لتكامل Siri.

وتؤكد شاومي أن Smart Band 10 Pro قادر على العمل حتى 21 يوما بشحنة واحدة في ظروف الاستخدام العادي، بينما ينخفض عمر البطارية إلى نحو 8 أيام عند تفعيل ميزة العرض الدائم.

كما يتمتع الجهاز بمقاومة للماء بمعيار 5ATM، ويدعم تقنية NFC لاستخدام بطاقات النقل والمدفوعات غير المتصلة بالإنترنت في المناطق المدعومة.

ويتوافر Xiaomi Smart Band 10 Pro في الأسواق الأوروبية بسعر 79.90 يورو، بينما يبلغ سعر نسختي NFC والسيراميك 99.90 يورو.