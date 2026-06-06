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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هيونداي أيونيك V تظهر لأول مرة على الطرق العامة قبل طرحها الرسمي

هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V
كريم عاطف

كشفت صور متداولة التُقطت على أحد الطرق في الصين عن الظهور الفعلي لسيارة هيونداي أيونيك V الجديدة، في خطوة تمنح لمحة أوضح عن النسخة الإنتاجية المرتقبة من السيدان الكهربائية التي تستعد الشركة الكورية لطرحها ضمن عائلة أيونيك.

وتؤكد الصور أن السيارة احتفظت بمعظم ملامح التصميم التي ظهرت سابقا خلال المعارض الدولية والملفات التنظيمية، مع خطوط انسيابية وسقف مائل بأسلوب "فاستباك" يمنحها طابع رياضي وعصري.

وتنتمي أيونيك V إلى فئة السيدان الكهربائية متوسطة الحجم، حيث يبلغ طولها نحو 4.9 متر، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2.9 متر، ما يوفر مساحة داخلية رحبة للركاب كما تتميز بأبواب ذات زجاج بدون إطارات، ومقابض شبه مخفية، وشريط إضاءة خلفي يمتد بعرض السيارة بالكامل.

وفي المقصورة، تعتمد السيارة على أحدث التقنيات الرقمية، أبرزها شاشة بانورامية ضخمة مدمجة بقياس إجمالي 27 بوصة وبدقة عالية، إلى جانب شاشة عرض أمامية على الزجاج ونظام معلومات وترفيه متطور يعمل بمعالج من الجيل الجديد، يدعم الأوامر الصوتية والتحكم الذكي في وظائف السيارة.

كما زودت هيونداي الطراز الجديد بأنظمة مساعدة قيادة متقدمة من المستوى +L2، تشمل المساعدة على القيادة في الطرق السريعة، والتنقل الذكي داخل المدن، إضافة إلى تقنيات الركن الالي.

وتتوفر أيونيك V بنسخة كهربائية بالكامل، إلى جانب نسخة مزودة بمحرك بنزين يعمل كمولد للطاقة لزيادة مدى القيادة، وتشمل خيارات القوة محركات كهربائية بقوة تصل إلى 190 أو 228 حصان، مع اعتمادها على منصة كهربائية بجهد 800 فولت وبطاريات من شركة CATL، مع دعم الشحن السريع.

وتراهن هيونداي على أيونيك V لتعزيز حضورها في السوق الصينية، ضمن خطة أوسع لتوسيع تشكيلة سياراتها الكهربائية والهجينة في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، مع احتمالات لتصدير السيارة إلى أسواق أخرى مستقبلا.

هيونداي أيونيك V فاستباك السيدان الكهربائية السيارة هيونداي أيونيك هيونداي أيونيك

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هيونداي أيونيك V تظهر لأول مرة على الطرق العامة قبل طرحها الرسمي

هيونداي أيونيك V
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