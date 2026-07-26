تفاصيل جديدة في مفاوضات رحيل جراديشار عن الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، آخر مستجدات مفاوضات انتقال السلوفيني نيجك جراديشار، لاعب النادي الأهلي، إلى صفوف سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شوقي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع مسؤولي سيراميكا بشأن جميع تفاصيل التعاقد الخاصة بانتقال اللاعب، نافيًا صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول تجميد أو تعثر المفاوضات بين الناديين.

وأوضح أن إتمام الصفقة يتوقف في الوقت الحالي على قرار جراديشار نفسه، حيث يتمسك اللاعب بالحصول على كامل راتبه المستحق في عقده مع الأهلي قبل الموافقة على إتمام انتقاله إلى سيراميكا.

ويواصل مسؤولو الأهلي التنسيق مع اللاعب ووكيله من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تُسهم في إنهاء الصفقة، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، في ظل رغبة النادي في حسم ملف الراحلين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.