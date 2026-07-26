قبل انطلاق الموسم.. عموتة يدق ناقوس الخطر بشأن دفاع الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، أبلغ مسؤولي القلعة الحمراء بوجود أزمة في خط دفاع الفريق، مطالبًا بضرورة التعاقد مع مدافع جديد قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

الأهلي

وبحسب التقارير، يرى عموتة أن الفريق يحتاج إلى تدعيم دفاعي خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل توفير أكبر قدر من الاستقرار الفني، خاصة مع ارتباط الأهلي بالمنافسة على عدة بطولات محلية وقارية في الموسم الجديد.

ويعمل الجهاز الفني على تقييم جميع اللاعبين خلال فترة الإعداد الحالية، قبل حسم احتياجات الفريق بشكل نهائي، في ظل سعي الإدارة لتوفير كافة متطلبات المدير الفني.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.