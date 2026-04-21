ألم العصعص هو ألم يحدث في أو حول البنية العظمية الموجودة في أسفل العمود الفقري، وتُعرف هذه المنطقة باسم العصعص.

اكتشف أسباب ألم العصعص وطرق التخلص منه

-التعرض لإصابة في العصعص نتيجة السقوط.

-الجلوس لفترات طويلة، خاصة على أسطح صلبة أو ضيقة.

-تغيّرات المفاصل بسبب التهاب المفاصل.

-الضغط على العصعص أثناء الولادة.

غالبًا ما يختفي ألم العصعص تلقائيًا خلال بضعة أسابيع أو أشهر.

وخلال هذه الفترة يمكن اتباع بعض الإجراءات لتقليل الألم، مثل:

-الانحناء قليلًا للأمام أثناء الجلوس.

-استخدام وسادة مخصصة لتقليل الضغط (خصوصًا الوسائد ذات الشكل الإسفيني).

-وضع كمادات دافئة أو باردة على المنطقة المصابة.

تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

إذا استمر الألم ولم يتحسن، يُعرف حينها باسم ألم العصعص المزمن. في هذه الحالة، يجب استشارة الطبيب، والعلاج في الحالات المزمنة قد يشمل:

-العلاج الطبيعي: تعلم تمارين إرخاء عضلات قاع الحوض، مثل التنفس العميق مع الاسترخاء الكامل.

-العلاج اليدوي: تدليك العضلات المرتبطة بالعصعص، وغالبًا يتم عبر المستقيم.

-الأدوية: حقن مخدر موضعي في منطقة العصعص لتخفيف الألم مؤقتًا.

-الجراحة: إزالة العصعص (Coccygectomy)، وتُعد خيارًا أخيرًا في حال فشل جميع العلاجات الأخرى.

المصدر ديلي ميرور