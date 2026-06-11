واقعة غريبة في مدينة نصر.. سيدة تتزوج شقيقين بعقدين رسميين في الوقت نفسه والصدفة تكشف الحقيقة

علقت الإعلامية ياسمين عز على واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما كشفت التحقيقات عن زواج سيدة من شقيقين في الوقت نفسه بعقدين رسميين، في حادثة وصفتها بأنها من أغرب الوقائع التي يمكن أن تشهدها المحاكم المصرية.

عقدين رسميين في وقت واحد

وقالت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج كلام الناس المذاع عبر MBC مصر، إن الواقعة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا وتقيم في مدينة نصر، حيث تبين أنها تزوجت من رجلين شقيقين بعقدين رسميين في الوقت ذاته، دون علم أي منهما بالأمر.

اكتشاف الواقعة

وأضافت أن اكتشاف الواقعة جاء بالصدفة، بعدما بدأ الزوج الأول في البحث عن بعض الأوراق الرسمية الخاصة بالأسرة، ليكتشف وجود مستندات كشفت زواج زوجته من شقيقه، الأمر الذي أدى إلى تفجر الأزمة وفتح تحقيقات موسعة في الواقعة.

التساؤلات القانونية والاجتماعية

وأشارت الإعلامية إلى أن القضية أثارت العديد من التساؤلات القانونية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالوضع القانوني للأبناء حال وجود أطفال، وكيفية إثبات النسب والحقوق المترتبة على تلك الزيجات المتداخلة.

حبس المتهمة على ذمة التحقيقات

وأكدت أن جهات التحقيق باشرت فحص ملابسات الواقعة، فيما قررت الجهات المختصة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وكشف جميع تفاصيل القضية.

حالة استثنائية وغريبة

واختتمت ياسمين عز حديثها بالتأكيد على أن الواقعة تمثل حالة استثنائية وغريبة، مشيرة إلى أن مثل هذه القضايا تثير تساؤلات مهمة حول إجراءات التوثيق والرقابة على عقود الزواج، وضرورة التأكد من سلامة البيانات قبل إتمامها.