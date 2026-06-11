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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رجعت كأني مبتدئ .. نادر نور يكشف لـ ياسمين عز كواليس الغياب

نادر نور
نادر نور
محمد البدوي

كشف الملحن نادر نور تفاصيل الفترة التي ابتعد خلالها عن الساحة الفنية، مؤكدًا أن ظروفًا شخصية أثرت على مسيرته وأبعدته عن التركيز في العمل، قبل أن يبدأ رحلة جديدة للعودة إلى المجال الذي حقق فيه نجاحات كبيرة.
 

التأثر والإحباط

وتحدث خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، عن المنشور الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره مؤخرًا، والذي حمل مشاعر من التأثر والإحباط، موضحًا أن ما كتبه كان انعكاسًا لفترة صعبة مر بها على المستوى الشخصي.

الفصل بين العمل والحياة الشخصية

وقال نور إن بعض الأشخاص يمتلكون القدرة على الفصل بين حياتهم الشخصية وعملهم، بينما يجد آخرون صعوبة في ذلك، مضيفًا: "أنا الحقيقة ما بعرفش أفصل، لكن بحاول أتعلم، لأن الفترة اللي بعدت فيها اتأثرت جدًا بالبعد عن المجال".

طبيعة السوق الفنية

وأشار إلى أن غيابه لم يكن بسبب تغيرات طرأت على الموسيقى أو اختلاف طبيعة السوق الفنية، مؤكدًا أنه عند عودته لم يشعر بأن هناك تحولات جذرية في شكل الموسيقى، لكنه أدرك أن استعادة مكانته الفنية تحتاج إلى مجهود كبير.


وأضاف: "لما رجعت ما حسيتش إن في حاجة فاتتني أو إن الموسيقى اتغيرت، لكن محاولات الرجوع كانت محتاجة مني مجهود من أول وجديد، كأني لسه ببدأ صفحة جديدة".

 خطوات العودة

وأوضح نور أن خطوات العودة بدأت منذ عامي 2020 و2021، حيث حرص على متابعة التطورات الفنية والعمل على تطوير أدواته، مؤكدًا أن العودة بعد فترة طويلة من الغياب تتطلب إعادة بناء الحضور الفني واستعادة التواصل مع الجمهور.


وأكد الملحن أن شغفه بالموسيقى لم يتراجع رغم سنوات الابتعاد، مشددًا على أن الفترة الحالية تمثل مرحلة جديدة في مشواره يسعى خلالها إلى تقديم أعمال فنية تواكب تطلعات الجمهور وتحافظ على بصمته الخاصة في عالم التلحين.

تجاوز الظروف الصعبة

واختتم نور حديثه بالتأكيد على أن النجاح لا يتوقف فقط على الموهبة، بل يحتاج إلى الاستمرارية والقدرة على تجاوز الظروف الصعبة، معتبرًا أن كل مرحلة يمر بها الفنان تمنحه خبرات جديدة تساعده على مواصلة مشواره بثبات.

طبيعة السوق الفنية نادر نور الملحن نادر نور

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