الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد دعم تركي آل الشيخ لنادر نور.. رسالة من رامي صبري تلفت الأنظار

رامي صبري
رامي صبري
يارا أمين

أثار الفنان رامي صبري حالة من الجدل عبر حسابه على “إنستجرام”، بعد نشره رسالة تحدث فيها عن أهمية التواصل مع الملحنين والمؤلفين والمبدعين بشكل عام، دون أن يذكر أي أسماء أو تفاصيل أخرى.

وقال رامي صبري في منشوره: “عدم الرد على ملحنين ومؤلفين أو مبدعين بشكل عام.. هو عدم التجديد وإن مفيش أفكار مختلفة”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تعليق رامي صبري، حيث ربط البعض بين حديثه وبين الأزمة التي كشف عنها مؤخرًا الشاعر والملحن نادر نور، بعدما تحدث عن الصعوبات التي واجهته في العودة إلى الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن رامي لم يشر بشكل مباشر إلى نادر نور أو الواقعة المتداولة

وقد تلقى الشاعر والملحن نادر نور دعمًا كبيرًا من المستشار تركي آل الشيخ، بعد الرسالة المؤثرة التي كشف خلالها عن معاناته في العودة إلى الساحة الغنائية خلال السنوات الأخيرة.

رسالة نادر نور
وكتب نادر نور  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"بعتذر لكل الناس اللي بتبعتلي كلمات اغاني من فضلكم متبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها و لا نجوم بتسمع مني اغاني و لا عندي حاجة اقدر اساعدك بيها لاني ببساطة محتاج اللي يساعدني..

وللناس اللي بتتهمني بالكسل و التقصير انا فعلا بعدت فترة لاسباب شخصية و بحاول ارجع من ٣ سنين و مش عارف.. مسيبتش باب مخبطتش عليه.. فقدت التواصل مع الاغلبية العظمى داخل الوسط الغنائي منهم نجوم اشتغلت و نجحت معاهم و منهم اللي بحاول اشتغل معاه للمرة الأولى و منهم اللي عشرة عمر و مشوارنا بدأناه مع بعض و احلام حلمناها و نجاحات حققناها سوا و اللي بيرد على التليفون مرة مبيردش تاني و بقيت احس بالرفض و عدم التقبل و انا مش متعود ازن على حد او اطلب الحاجة اكتر من مرة بشكل يقلل مني و من احترامي لنفسي بعد كل اللي قدمته حتى لو كان قليل فهو كبير من وجهة نظري.


اخيراً معنديش مشاكل مع حد و لا بكتب الكلام ده لكسب تعاطف حد و كل الاحترام و التوفيق لزملائي انا مش زعلان من حد.. و أسف على الاطالة".

ورد المستشار تركي آل الشيخ على منشور نادر نور برسالة دعم قوية، قائلًا: "أنت فنان كبير وأنا حابب أشتغل معاك"، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور والمتابعين

