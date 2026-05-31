مني هلا تكشف لـ صدى البلد أسرار مشاركتها في فيلم "إذما"

كشفت الفنانة منى هلا عن تفاصيل مشاركتها في فيلم إذما، معربة عن سعادتها الكبيرة بالتواجد ضمن فريق العمل بالفيلم، خاصة أنه يحمل طابعًا إنسانيًا.

وقالت مني هلا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، حيث تجسد شخصية مدربة رقص، مشيرة إلى أن الشخصية رغم ظهورها الخاص داخل الأحداث، إلا أنها كانت حريصة على تقديمها بالشكل الذي يخدم العمل ويضيف له.

وأضافت أن فيلم "إذما" يعد من التجارب الفنية المميزة بالنسبة لها، موضحة أن العمل يعتمد على جوانب إنسانية مهمة ويطرح العديد من المشاعر والقضايا التي تلامس الجمهور، وهو ما جذبها للمشاركة فيه منذ البداية.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بالتعاون مع جميع صناع الفيلم، مؤكدة أن كواليس التصوير اتسمت بروح من الود والتعاون بين فريق العمل بالكامل، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على النتيجة النهائية للعمل.

وأشادت مني هلا بالجهد الكبير الذي بذله فريق الفيلم أمام الكاميرا وخلفها، لافتة إلى أن الجميع كان يعمل بحماس شديد من أجل خروج الفيلم بأفضل صورة ممكنة، وهو ما جعل التجربة ممتعة ومختلفة بالنسبة لها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أنها تتمنى أن ينال فيلم "إذما" إعجاب الجمهور، خاصة أنه يقدم تجربة إنسانية مميزة تحمل العديد من الرسائل والمواقف المؤثرة، معربة عن فخرها بالمشاركة ضمن هذا العمل السينمائي.