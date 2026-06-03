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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد الجدل الأخير .. رامي صبري يبعث رسالة خاصة لـ «نادر نور» لحسم سوء التفاهم

رامي صبري
رامي صبري
سارة عبد الله

كشف الملحن نادر نور، عن كواليس حديثه مع رامي صبري بعد الجدل المثار مؤخرًا بشأن الهجوم على بعض المؤلفين والملحنين.

وقال رامي صبري في المحادثة التي نشرها نادر نور عبر حسابه على فيسبوك: “الاستوري بتاعتي ملمسة عليك معرفش إزاي بس يهمني تفهم أن كلامي مش عليك ولا يخصك، أنا بتكلم بشكل عام بس شكلها جت فيك من غير قصد، كما رد نادر قائلًا: ولا يهمك يا حبيبي وأنا مصدقك”.

وكان قد نشر الفنان رامي صبري مقطع فيديو عبر حسابه على “انستجرام”، علّق فيه على الجدل المثار حول تصريحاته بشأن عدم تعاونه مع بعض الشعراء والملحنين بدافع عدم التجديد.

وقال رامي صبري في الفيديو إن هناك من لم يعجبهم حديثه السابق، موضحًا: “أيوة ده حقيقي، أنا مش هعمل أغاني لمجرد إنها بتتبعتلي، أنا بختار الجديد والمختلف”.

وأضاف أنه يسعى لتقديم أعمال فنية متطورة، مشيرًا إلى أن عدد المطربين في السوق محدود مقارنة بعدد الشعراء والملحنين، قائلاً إن من غير المنطقي التعاون مع عدد كبير بشكل عشوائي.

واختتم رامي صبري حديثه بتوجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامه ودعمه للفنانين.

رامي صبري نادر نور المؤلفين

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