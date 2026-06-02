ادعيلي أنا تعبانة أوي.. التيك توكر موكا يكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة سهام جلال

كشف التيك توكر “موكا” عن كواليس الساعات الأخيرة في حياة الفنانة سهام جلال، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة «تيك توك»، مؤكدًا أنه كان يتواصل معها قبل وفاتها بأيام قليلة، وكانت تمارس معه ألعاب البث المباشر بشكل طبيعي.

وقال موكا إن الفنانة الراحلة كانت في حالة من المزاح والضحك خلال تواجدها معه في جولات عبر «تيك توك»، مضيفًا: «كنا لسه بنلعب مع بعض جولات وبنهزر وبنضحك».

وأضاف أنه فوجئ بها تطلب منه الدعاء قائلة: «ادعيلي يا موكا، أنا داخلة عمليات بكرة، أنا تعبانة أوي»، مشيرًا إلى أنها كانت تكرر حديثها عن شعورها بالإرهاق.

وتابع أنها ذكرت له أنها «واخدة عين مبهدلاها»، على حد تعبيره، في إشارة إلى شعورها بتدهور حالتها الصحية، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع ما حدث لاحقًا.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن وفاتها جاءت بعد أزمة صحية مفاجئة، قائلاً: «كأنها كانت حاسة إن في حاجة هتحصل»، معبرًا عن حزنه الشديد لرحيلها، ومؤكدًا أنها كانت في أيامها الأخيرة رغم استمرارها في الضحك والتفاعل بشكل طبيعي على مواقع التواصل.

وفاة سهام جلال

رحلت الفنانة سهام جلال، منذ قليل صباح اليوم الثلاثاء، بعد نقلها إلى العناية المركزة عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة أدت إلى خضوعها لعملية جراحية.

وكانت الفنانة الراحلة سهام جلال قد نُقلت إلى العناية المركزة خلال الساعات الأخيرة، حيث خضعت لعملية جراحية عقب الأزمة الصحية التي ألمّت بها، قبل أن ترحل متأثرة بتداعيات حالتها الصحية.

المشوار الفني لـ سهام جلال

وتُعد سهام جلال من أبرز الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها، حيث شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات التي حققت حضورًا لدى الجمهور، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«فيلم ثقافي»، و«حرب أطاليا»، إلى جانب أعمال درامية متنوعة في التلفزيون والمسرح.

يذكر أن سهام جلال، بدأت مشوارها الفني كموديل في مجال الإعلانات، واكتشفها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقدمها في فيلم النمس.

وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية أشهرها المشاركة في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" الذي مثل انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن.

وقدمت سهام جلال، حوالي 40 عملًا فنيًا في مسيرتها، كان آخرها مسلسل عوالم خفية، إلى جانب الفنان عادل إمام، قبل أن تختفي من الساحة الفنية. لكنها عادت مؤخرا لتظهر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.