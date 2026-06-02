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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يحذف رده على تركي آل الشيخ بعد إشادة الأخير بفيلم أسد

محمد رمضان
محمد رمضان
ميرنا محمود

فاجأ النجم محمد رمضان، جمهوره بحذف رده على المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بشأن فيلمه الجديد "أسد" المعروض حاليا بالسينمات.

وحذف "رمضان" رده على تركي آل الشيخ عبر جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وإكس.

وكان تركي آل الشيخ نشر بوستر فيلم أسد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "فيلم أسد جميل وتقدم كبير في النوعية دي من الأفلام، النجم محمد رمضان ممثل كبير وفي المستقبل لو حصل تعاون في مسلسلات وأفلام أتوقع لها نجاح كبير.. على فكرة صندوق الأفلام مستثمر 30٪؜ من الفيلم يعني شركاء".

ورد "رمضان" على رسالته، قائلا: "حبيبي وأخويا الكبير .. حبيبي يا أبو ناصر مبروك نجاح 7dogs ، وكل اللي اتقال إشاعات أسد و 7dogs أخوات".

فيلم"أسد" بطولة النجم محمد رمضان، ويشاركه عدد من الفنانين بينهم ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة، ومن تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

محمد رمضان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فيلم اسد ازمه فيلم اسد

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