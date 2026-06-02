راغب علامة يفتح الصندوق الأسود في “منا وفينا”

يترقّب الجمهور العربي واحدة من أبرز الحلقات الحوارية هذا الموسم، مع حلول السوبرستار راغب علامة ضيفاً على برنامج “منا وفينا” الذي تقدّمه الإعلامية هبة حيدري عبر شاشة ومنصة “المشهد”، في لقاء استثنائي يجمع بين الصراحة والعمق الإنساني والكشف عن محطات مفصلية من حياته ومسيرته الفنية.

وأثار البرومو الخاص بالحلقة موجة واسعة من التفاعل على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فور إطلاقه، حيث وصفه المتابعون بـ”اللقاء المنتظر”، نظراً لما يتضمّنه من تصريحات مباشرة وجريئة، ولأنه يأتي بعد فترة طويلة من الابتعاد النسبي لراغب علامة عن الحوارات الإعلامية المطوّلة.

وخلال الحلقة، يفتح راغب علامة قلبه للجمهور ويتحدّث بصراحة عن محطات النجاح والتحديات التي رافقته على امتداد مشواره الفني، كما يتناول مفهوم النضج وتقدّم العمر من منظور مختلف، كاشفاً عن أسرار الاستمرارية والحفاظ على المكانة الجماهيرية في عالم الفن لعقود متتالية.

اللقاء لا يقتصر على الجانب الفني فحسب، بل يمتد إلى محاور إنسانية وشخصية عميقة، يشارك خلالها علامة رؤيته للحياة والشهرة والعلاقات، في حوار يتوقع أن يحمل العديد من العناوين التي ستشغل الرأي العام الفني والإعلامي.

من جهتها، برزت هبة حيدري في البرومو بحضورها الواثق وأسلوبها الحواري المتزن، حيث بدت متمكنة من إدارة حوار مع واحد من أبرز نجوم العالم العربي. وقد نجحت في تقديم نموذج حواري يجمع بين الجرأة والاحترام، وبين الوصول إلى التفاصيل الإنسانية والحفاظ على إيقاع مهني راقٍ.

حلقة تعد بالكثير من المفاجآت والكشف عن جوانب غير معروفة من حياة السوبرستار، ما يجعلها واحدة من أكثر الحلقات المرتقبة، والتي تُعرض السبت المقبل عبر شاشة ومنصة المشهد.