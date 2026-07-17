بمشاركة 1000 متسابق من 30 جنسية.. العلمين الجديدة تشهد ماراثون 10K Race the Coast

شهدت مدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من ماراثون «10K Race the Coast»، بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وبمشاركة نحو 1000 متسابق ومتسابقة يمثلون 30 جنسية.

ويأتي تنظيم الماراثون في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى دعم الفعاليات الرياضية الجماهيرية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة الرياضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس محمد خلف الله أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت تمتلك المقومات اللازمة لاستضافة الفعاليات الرياضية والسياحية الكبرى، في ضوء ما تشهده من مشروعات تنموية متكاملة وبنية تحتية حديثة، مشيرًا إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات تدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة عمرانية وسياحية ورياضية على مدار العام.

وشهدت الفعاليات تنظيم سباقات لمسافات 10 كيلومترات، و5 كيلومترات، و2 كيلومتر، وسط مشاركة واسعة من مختلف الأعمار والجنسيات، بما يعكس تنامي مكانة مدينة العلمين الجديدة على خريطة الفعاليات الرياضية الدولية، وذلك ضمن فعاليات «يلا ساحل» التي تنظمها الشركة المتحدة للرياضة.