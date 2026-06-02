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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة خلاف أمير كرارة وسهام جلال .. رقم هاتف وراء سوء التفاهم

أمير كرارة
أمير كرارة
قسم الفن

كشف مصدر مقرب من الفنان أمير كرارة تفاصيل أزمة سوء التفاهم التي جمعته بالفنانة الراحلة سهام جلال، مؤكدًا أن الواقعة كانت نتيجة خطأ غير مقصود في التواصل بين الطرفين.
 

وأوضح المصدر أن سهام جلال كانت تحاول التواصل مع أمير كرارة عبر رقم هاتف غير صحيح، الأمر الذي حال دون وصول اتصالاتها إليه، بينما لم يكن الفنان على علم بمحاولاتها للتواصل معه.
 

وأضاف أن أمير كرارة اكتشف الأمر بعد مشاهدة الحلقة التي تحدثت خلالها سهام جلال عن تجاهله لها وعدم رده على اتصالاتها.
 

وخلال الحديث تبين أن رقم هاتف أمير كرارة لم يكن مسجلًا لديها بشكل صحيح من الأساس، وهو ما كشف حقيقة الموقف وأزال أسباب الخلاف وسوء التفاهم بين الطرفين، لتنتهي الأزمة بشكل ودي في ذلك الوقت.

وتوفيت الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى تاركة وراءها مجموعة من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة في ذاكرة الجمهور.


أعلنت الفنانة منة جلال عن موعد عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم. 
 

وقالت منة جلال عبر حسابها علي موقع فيسبوك: عزاء الفنانة سهام جلال غدا الأربعاء مسجد حسين صدقي المعادي. 

سهام جلال وفاة سهام جلال أمير كرارة

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