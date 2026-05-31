مبدع دايما.. مي فاروق تدعم الملحن نادر نور في أزمته الأخيرةً

وجهت الفنانة مي فاروق رسالة الي الملحن والمطرب نادر نور، بعد الرسالة المؤثرة التى تحدث فيها عن معاناته خلال السنوات الأخيرة وصعوبة عودته إلى الساحة الغنائية .

وكتبت فاروق عبر حسابها الشخصي فيس :" نا كنت واخدة اجازة شويه ورجعت اشتغل على حاجات وأول الاسامى اللى كنت قايله إني حابه أتعامل معه هو انت يانادر ، ومحمد شاهد على الكلام ده وبما إنك اخونا الغالي ومبدع دايمًا فأنا عايزة اعمل اغنيه الحانك من فضلك مش احنا كنا قايلين كده برضو؟».

يُذكر أن المطرب والملحن نادر نور كان قد كشف خلال الفترة الأخيرة عن معاناته وابتعاده عن الساحة الغنائية، متحدثًا عن الصعوبات التي واجهته في محاولات العودة إلى الوسط الفني خلال السنوات الماضية.