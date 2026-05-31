3 يونيو.. محاكمة عاطل بتهمة الشروع في إنهاء حياة شاب بالسيدة زينب

حددت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب أثناء سرقته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وذلك 3 يونيو المقبل.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم حسين حسن استعرض القوة ولوح بالعنف تجاه المجني عليه وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى ماديا به، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا لفرض السيطرة على المجني عليه وسرقته بالإكراه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وكانت مباحث قسم شرطة السيدة زينب تلقت بلاغا من شاب يفيد بتعرضه للسرقة والضرب بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص أثناء عودته من عمله ليلا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية حيث اتخذ من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه

وأضافت التحريات أن المتهم استوقف المجني عليه يوم الواقعة وطلب منه إعطاءه ما معه من متعلقات فرفض وقاومه فأخرج الأول سلاحا أبيضا من بين طيات ملابسه وطعن به الثاني في بطنه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.