2 يونيو.. نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة في المطرية

حددت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة المطرية وذلك يوم 2 يونيو المقبل.

تفاصيل الواقعة





وكانت مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من فتاة تتهم سائق توك توك بالتحرش بها، وهتك عرضها.

وقالت المجني عليها، إنها أثناء سيرها بالشارع تعرضت للمعاكسة والمضايقة من سائق توك توك حيث وجه إليها ألفاظ تخدش الحياء وحاول لمس أجزاء حساسة من جسدها فصرخت.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍّ أسفرت جهوده عن صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة سيد.ح عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.