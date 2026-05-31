أخبار العالم

الاحتلال يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان جنوب نهر الزهراني في لبنان

هاجر رزق

أصدر جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان وخاصة جميع السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، وطلب منهم الانتقال شمالا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان متوجها لسكان جنوب لبنان، إنه "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة لا سيما في مناطقكم. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".

وأضاف: "حرصا على سلامتكم نتوجه إلى جميع السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني - وفق ما يعرض على الخريطة - عليكم إخلاء منازلكم فورا.

كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياته للخطر. كل مبنى يستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يصبح عرضة للاستهداف".

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالتوجه إلى سكان جنوب لبنان بالقول: "يا سكان جنوب لبنان، عليكم الانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني. انتبهوا: أي تحرك جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر".

و ذلك بعدما أعلن جيش الإحتلال صباح اليوم الأحد، أنه بدأ منذ أيام عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان.

