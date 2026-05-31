تحرك عاجل لاحتواء هبوط أرضي بطريق مطار الغردقة وتأمين حركة المرور

قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، تحركًا ميدانيًا عاجلًا للتعامل مع هبوط أرضي مفاجئ بطريق مطار الغردقة، وذلك فور رصد الواقعة، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان عدم تأثر الحركة المرورية بالمنطقة.

وأوضح حي جنوب الغردقة أن الهبوط الأرضي نتج عن أعمال حفر سابقة نفذها قسم الكهرباء بالمدينة لتمرير كابلات كهربائية، دون استكمال أعمال إعادة الشيء إلى أصله بالشكل المطلوب، ما أدى إلى حدوث هبوط في جزء من الطريق.

وعلى الفور، انتقل رئيس الحي إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف ميدانيًا، حيث جرى التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع وقوع أي حوادث أو اختناقات مرورية.

وشملت الإجراءات العاجلة وضع علامات إرشادية وتحذيرية ولوحات مرورية مضيئة بمحيط موقع الهبوط، لتنبيه قائدي المركبات وتوجيه الحركة المرورية بشكل آمن لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

كما وجه اللواء أحمد جبر بإلزام الجهة المنفذة لأعمال الحفر بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال الإصلاح الشاملة، وإعادة الطريق والرصيف إلى حالتهما الطبيعية وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن الأجهزة التنفيذية تتابع أعمال الإصلاح بشكل مستمر لضمان سرعة الانتهاء منها، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بإعادة الشيء لأصله عقب تنفيذ أي أعمال مرافق أو حفر مستقبلاً.

وأشار إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي جهة تتسبب في الإضرار بالبنية التحتية أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية للحفاظ على كفاءة الطرق والمرافق العامة والمظهر الحضاري لمدينة الغردقة.