انجاز إفريقي ..أشرف حكيمي يعادل إنجاز إيتو بعد لقب دوري أبطال أوروبا

حقق فريق باريس سان جيرمان إنجاز تاريخي بتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ونجح المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان في تحقيق لقب فريد في مشواره مع كرة القدم.

وعادل أشرف حكيمي رقم الكاميروني صامويل إيتو مهاجم فريق برشلونة السابق بتحقيق 3 بطولات دوري أبطال أوروبا.

وحصد أشرف حكيمي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات بدايتها كان مع نادي ريال مدريد في موسم 2017-2018 قبل الثنائي الحالية مع باريس.

فيما حقق إيتو ثلاثية دوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة ومرة مع إنتر ميلان الإيطالي ليكون اكثر أفريقي يحقق البطولة قبل تساوي أشرف حكيمي معه.

مكافأة لـ باريس

وحصد باريس سان جيرمان مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على أرسنال باللقاء النهائي من البطولة وصلت لـ 25 مليون يورو.

ويحصل الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا على 25 مليون يورو عن المباراة النهائية بجانب المبالغ المالية عن كل فوز في مرحلة الدوري وكذلك التأهل لأدوار الإقصائية.