قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يارب النصر .. الاتحاد المصري يُدعّم منتخب مصر قبل السفر إلى أمريكا لخوض كأس العالم 2026
«ذا صن»: عمدة مانشستر يدرس انتخابات مبكرة حال وصوله للسلطة في بريطانيا
عمر مرموش يتأخر عن بعثة منتخب مصر بسبب عقد قرانه | تفاصيل
تصعيد جديد من حزب الله جنوب لبنان.. قتيل وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تزوير الآثار بقصد الاحتيال | تفاصيل
52.13 جنيه | آخر تحديث لأقل سعر دولار .. اليوم
تناول هذا النوع من الخضار يحسن صحة القلب
ناصر الخليفي: باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم
«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة
«الأوقاف» تصرف 14 مليون جنيه إعانات وقروضًا حسنة للعاملين قبل عيد الأضحى
مركز معلومات تغير المناخ يكشف أسباب تأخر موسم المانجو حوالي أسبوعين | فيديو
الزمالك يعلن تمديد عقد لاعبته شروق إبراهيم لموسم إضافي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«أيسر» تخطط لدعم نظام «لينكس» في جهاز الألعاب المحمول «Nitro Blaze Link»

أيسر
أيسر
احمد الشريف

تستهدف شركة "أيسر" (Acer) العالمية إحداث تغيير جذري في سوق منصات الألعاب المحمولة عبر استكشاف آفاق برمجية جديدة تكسر الاحتكار التقليدي.

وسلط تقرير حصري نشره موقع "The Verge" التقني الضوء على توجه الشركة التايوانية لتوفير دعم مدمج لنظام التشغيل مفتوح المصدر "لينكس" (Linux) داخل جهازها المرتقب "Acer Nitro Blaze Link"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى محاكاة النجاح الساحق الذي حققته منصات منافسة تعتمد على برمجيات مرنة لعام 2026.

معمارية برمجية مفتوحة لرفع كفاءة نظام التشغيل

تستند رؤية أيسر الجديدة إلى رغبة حثيثة في التخلص من العبء البرمجي واستهلاك موارد العتاد المصاحب لنظام تشغيل ويندوز التقليدي على الأجهزة المحمولة.

وأوضحت البيانات الفنية المسربة أن الانتقال نحو نواة "لينكس" سيتيح للمنصة تخصيص واجهة مستخدم خفيفة وسريعة تستهلك طاقة أقل من خلايا الطاقة، مما يضمن توجيه الكفاءة الكاملة لمعالجات الجهاز الرائدة نحو معالجة الجرافيك وإدارة العمليات الحوسبية للألعاب مباشرة دون عمليات خلفية معقدة.

توافق برمي واسع مع مكتبات الألعاب العالمية

تمنح بيئة التشغيل الجديدة جهاز "Nitro Blaze Link" القدرة على تشغيل آلاف الألعاب المخصصة للحواسب الشخصية عبر طبقات توافق برمجية متطورة للغاية.

وحرص مطورو أيسر على تهيئة النظام ليتكامل بسلاسة مع المتاجر الرقمية الشهيرة مثل "Steam"، مما يتيح للاعبين تشغيل عناوينهم المفضلة بمعدلات إطارات ثابتة وعالية النقاء، مع تقليل زمن الاستجابة اللحظية لعناصر التحكم والمفاتيح الفيزيائية المدمجة بالمنصة لعام 2026.

بديل اقتصادي مميز للمستهلك والشباب في مصر

تفتح هذه القفزة البرمجية آفاقاً واعدة لتوفير أجهزة ألعاب بأسعار تنافسية ومخفضة داخل الأسواق المصرية والعربية.

ويرى خبراء الرياضات الإلكترونية أن استغناء أيسر عن رخص تشغيل ويندوز المدفوعة سيساهم بشكل مباشر في خفض التكلفة الإجمالية للجهاز المحمول، مما يجعله خياراً اقتصادياً فائق الأداء يلبي شغف المطورين والشباب الباحثين عن مرونة كاملة في تعديل الأنظمة وتشغيل المحاكيات بكفاءة تبريد مستقرة.

يبرهن توجه أيسر نحو اعتماد نظام "لينكس" في جهاز "Nitro Blaze Link" على أن مستقبل قطاع الجيمنج المحمول بات يُحسم بجودة البيئة البرمجية والتحسين الذكي بجانب قوة العتاد؛ ومع اقتراب الإطلاق الرسمي الشامل بالأسواق.

يتوقع خبراء التقنية أن يشعل هذا الجهاز المنافسة مجدداً، ليجبر الشركات الأخرى على التخلي عن الحلول المكتبية والابتكار لتقديم أنظمة تشغيل مرنة تخدم تطلعات اللاعب المعاصر.

أيسر Acer Linux

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

الصين وإسرائيل

هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟

هجوم ايراني على الكويت

إصابة أمريكيين وتدمير مسيّرتين في هجوم إيراني على الكويت

سلوت

رسميًا.. ليفربول يعلن إقالة آرني سلوت

ترشيحاتنا

الحديقة النباتية بأسوان

الحديقة النباتية في أسوان تستقبل 1950 مصرياً وزائرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك

تطوير المجازر في محافظة الغربية ورفع كفاءتها

محافظ الغربية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المجازر ورفع كفاءتها

بفرع رعاية بورسعيد خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك لضمان جاهزية المنشآت الصحية وانتظام تقديم الخدمات

جولة طبية لفريق رعاية صحية بورسعيد لمتابعة جاهزية المنشآت رابع أيام العيد | صور

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد