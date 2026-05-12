سرعات 5G وأداء فائق.. أيسر تطلق تابلت Iconia iM11-22M5G الجديد للمهام الشاقة

أعلنت شركة "أيسر" (Acer) رسمياً عن إطلاق أحدث أجهزتها اللوحية "Iconia iM11-22M5G"، والذي يمثل الجيل الجديد من عائلة أجهزة "Iconia" الشهيرة، حيث يجمع الجهاز بين ميزات الاتصال الفائق عبر شبكات الجيل الخامس وتصميم هيكلي متين يستهدف تلبية احتياجات المحترفين والطلاب الباحثين عن جهاز عملي يجمع بين القوة وسهولة التنقل.

شاشة سينمائية واتصال 5G مستمر

يتميز تابلت "Iconia iM11-22M5G" بشاشة عرض كبيرة وعالية الدقة من نوع IPS، تدعم ألواناً واقعية وزوايا رؤية واسعة تجعل من استهلاك المحتوى المرئي والعمل الميداني تجربة مريحة للعين.

وزودت أيسر الجهاز بمودم متطور يدعم ترددات الـ "5G" العالمية، مما يضمن للمستخدمين سرعات تحميل ورفع فائقة وسلاسة في إجراء المكالمات المرئية وبث المحتوى عالي الجودة حتى في الأماكن المفتوحة بعيداً عن شبكات الواي فاي.

أداء معزز وبطارية تدوم طويلاً

يعتمد الجهاز في أدائه على معالج ثماني النواة من الفئات الموفرة للطاقة، مدعوماً بذاكرة عشوائية (RAM) وسعة تخزين قابلة للزيادة، مما يجعله قادراً على التعامل مع المهام المتعددة وتطبيقات الإنتاجية بمرونة تامة.

وحرصت أيسر على تزويد التابلت ببطارية ضخمة تدعم العمل لفترات طويلة تتجاوز الـ 12 ساعة من الاستخدام المتواصل، مع تقنية الشحن السريع التي تضمن عودة الجهاز للعمل في وقت قياسي خلال يوم العمل الشاق.

كاميرات ذكية وتصميم عصري

زودت الشركة جهازها الجديد بكاميرا خلفية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المسح الضوئي للمستندات والتصوير في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مخصصة للاجتماعات الافتراضية والتعليم عن بُعد بوضوح عالٍ.

ويأتي الجهاز بهيكل معدني نحيف وخفيف الوزن، مما يسهل حمله في الحقيبة دون عناء، مع نظام تشغيل أندرويد الأحدث الذي يوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة تتوافق مع كافة التطبيقات الخدمية والترفيهية.

يمثل إطلاق جهاز "Iconia iM11-22M5G" عودة قوية لأيسر في سوق الأجهزة اللوحية المخصصة للأعمال، ومع تزايد الاعتماد على العمل عن بعد، يتوقع الخبراء أن يكون هذا الجهاز منافساً قوياً في السوق المصري والعربي بفضل معادلته المتوازنة بين المواصفات المتطورة والسعر التنافسي.