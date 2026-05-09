Perplexity يطلق تطبيق Mac بوكيل ذكاء اصطناعي يجمع السحابة والجهاز

أعلنت منصة البحث الذكية "Perplexity" عن إطلاق تطبيقها الرسمي المخصص لأجهزة "ماك" (macOS)، في خطوة تهدف إلى نقل تجربة البحث التوليدي من متصفحات الويب إلى قلب الحواسيب الشخصية، لتنافس بذلك كبار اللاعبين في سوق الذكاء الاصطناعي مثل أبل ومايكروسوفت.

تكامل عميق مع نظام macOS

يستهدف التطبيق الجديد توفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وسرعة، حيث يتيح لمقتني أجهزة الماك الوصول إلى محرك الإجابات الذكي عبر اختصارات لوحة المفاتيح مباشرة.

وتتميز هذه النسخة بقدرتها على التفاعل مع الملفات والنصوص المفتوحة على الجهاز، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة حول مستنداتهم أو البحث عن معلومات معقدة دون الحاجة لفتح المتصفح التقليدي.

ثورة في مفهوم البحث المكتبي

تعتمد "بيربلكسيتي" في تطبيقها الجديد على واجهة مستخدم بسيطة تدعم ميزة "السحب والإفلات" للملفات، مع إمكانية تنظيم عمليات البحث في مجلدات ذكية.

ويقدم التطبيق إجابات موثقة بالمصادر والروابط المباشرة، وهو ما يجعله أداة بحثية قوية للطلاب والمحترفين الذين يعتمدون على أجهزة الماك في أعمالهم اليومية التي تتطلب دقة وسرعة في استرجاع المعلومات.

تحدي الذكاء الاصطناعي القادم

تسعى المنصة من خلال هذا الإطلاق إلى استباق دمج ميزات "Apple Intelligence" في أنظمة الماك، عبر تقديم بديل جاهز وقوي يعمل بمختلف نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

كما يوفر التطبيق ميزات صوتية تتيح للمستخدمين التحدث مباشرة إلى الحاسوب للحصول على إجابات فورية، مما يعزز من مفهوم "الحاسوب الشخصي الذكي" الذي يفهم سياق المهام المطلوبة منه.