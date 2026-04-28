"هواوي" تُشعل المنافسة.. بهاتف ثلاثي الطي يدعم الذكاء الاصطناعي

قد تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الذكي ثلاثي الطي من الجيل التالي في وقت لاحق من هذا العام. وقد ظهر تسريب جديد على الإنترنت، يُلمّح إلى ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون من هاتف هواوي ميت إكس تي 2 المزعوم. ورغم أن الشركة لم تؤكد الجهاز رسميًا بعد، إلا أن التفاصيل الأخيرة تشير إلى أن هواوي قد تُركز بشكل كبير على تحسين المتانة وسهولة الاستخدام اليومي.

بحسب تفاصيل نشرها المسرب الصيني "هايبر دايمنشنال ريلم"، من المتوقع إطلاق هاتف هواوي ميت إكس تي 2 في أكتوبر من هذا العام. ويُقال أيضاً أن الجهاز سيُطرح في الصين بالتزامن مع سلسلة ميت 90 القادمة. وإذا صحّت هذه التوقعات، فستتبع هواوي جدولاً زمنياً مماثلاً لإطلاق هواتفها القابلة للطي ثلاثية الطي السابقة.

تشير التسريبات إلى أن هاتف Mate XT 2 قد يأتي مزودًا بمعالج Kirin 9050 Pro . ومن المتوقع أن يركز هذا المعالج بشكل كبير على إمكانيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الجهاز. وقد ظهرت تقارير عديدة حول هذا المعالج خلال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن هواوي لم تكشف عن أي شيء رسمي بشأنه حتى الآن.

تشير التسريبات إلى أن الهاتف ثلاثي الطي القادم سيحتوي على بطارية بسعة أكبر من 6000 مللي أمبير، ما يمثل قفزة ملحوظة مقارنةً ببطارية الجيل السابق التي تبلغ سعتها 5600 مللي أمبير. كما تشير التسريبات إلى أن أداء كاميرا الهاتف قد يضاهي إمكانيات سلسلة Mate X7.