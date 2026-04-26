بقوة شحن جبارة .. هواوي تغزو الأسواق بساعة جديدة إليك أهم مواصفاتها

كشفت هواوي النقاب عن ساعة Watch Fit 5 Pro الرياضية القابلة للارتداء في السوق المحلية، وهي مزودة بالعديد من التحسينات التي تجعلها متميزة عن غيرها من الساعات الذكية. نسلط الضوء هنا على أربع ميزات مثيرة للاهتمام لا تزال غائبة عن ساعات أبل وسامسونج الذكية.

في حين أن هواوي قد تفوقت بالفعل على سامسونج وآبل من حيث عمر البطارية والابتكار في الأجهزة القابلة للارتداء، فإن ساعة Watch Fit 5 Pro تكشف الآن كيف تواصل الشركة الصينية المصنعة للأجهزة الأصلية تحسين ابتكاراتها في مجال الساعات الذكية عامًا بعد عام !

أربعة ترقيات رئيسية لساعة هواوي

ساعة Watch Fit 5 Pro

1. التصميم مع التطورات

بخلاف العديد من الساعات الذكية الأخرى التي تركز بشكل أساسي على جانب التصميم، تأتي ساعة Watch Fit 5 Pro مزودة بخيار حزام مضفر يسمح بمرور الهواء لتحسين قدرات طرد الماء وامتصاص العرق بفضل أحزمة AirDry الخاصة بها.

2. ميزة الحركة الدقيقة

تتميز ساعة هواوي Watch Fit 5 Pro بميزة جديدة تسمى الحركة الدقيقة، والتي تقترح عليك الآن القيام بحركات دقيقة بعد اكتشاف نفس الوضعية لفترة طويلة.

تشمل هذه التمارين عشرة أجزاء من الجسم، بما في ذلك الرأس والرقبة والكتفين والظهر، وتوفر ما مجموعه 30 مجموعة من التمارين.

3. الجيل الجديد من نظام TruSense الصحي

أدمجت هواوي نظام TruSense الجديد كلياً، القادر على مراقبة العلامات الحيوية بذكاء، مثل معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، والحالة المزاجية، والنوم. ويوفر هذا النظام بيانات أكثر شمولاً ودقة وسرعة من خلال فهم التغيرات الطفيفة في الجسم.

4. عمر البطارية

قامت هواوي بترقية بطارية ساعتها الذكية Watch Fit 5 Pro باستخدام مادة سيليكون عالية الجودة، مما زاد من كثافتها بنسبة 14% وسعتها بنسبة 18%. وبذلك، تدعم الساعة الشحن الكامل في غضون 60 دقيقة فقط. ويمكن للجهاز العمل لمدة 10 أيام في الاستخدام العادي، و7 أيام في الاستخدام المتوسط، و4 أيام في وضع الشاشة الدائمة (AOD).