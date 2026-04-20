الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ينافس سامسونج.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها في 2026 بمواصفات فائقة

هاتف Pura 90
لمياء الياسين


تُكمل هواوي أحدث تشكيلة هواتفها الرائدة Pura 90 بإطلاق هاتف Pura 90 القياسي. ويأتي هذا الهاتف في المرتبة الأدنى من هاتفي Pro و Pro Max في التشكيلة، ولكنه لا يزال يقدم مزيجًا قويًا بشكل مدهش من مكونات الكاميرا وعمر البطارية والتصميم.

للوهلة الأولى، تشترك كاميرا Pura 90 في نفس وحدة الكاميرا المثلثة المستديرة (أو "ريشة الجيتار") الموجودة في جميع أنحاء المجموعة، ولكن التنفيذ مختلف بشكل ملحوظ.

 

الكاميرا والبطارية
 

يأتي الهاتف بشاشة أمامية قياس 6.8 بوصة مع فتحة كاميرا أمامية مركزية على شكل حبة دواء. في المقابل، تتميز سلسلة هواتف هواوي بورا 90 برو بفتحة كاميرا أمامية واحدة.

حتى مع كونها الطراز "الابتدائي" في التشكيلة، فإن هواوي لا تدخر جهداً كبيراً في مجال التصوير.

يتميز هاتف Pura 90 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية RYYB مع مثبت بصري للصورة وفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12.5 ميجابكسل بتقنية RYYB (f/2.2) وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية المنظار توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 3.7x، مع مثبت بصري للصورة أيضًا. وكما هو الحال في باقي هواتف هذه السلسلة، يتضمن نظام ألوان Red Maple من هواوي لتحسين دقة الألوان.
في المقدمة، توجد كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، ومن المثير للاهتمام أن هواوي تضيف كاميرا بلون القيقب الأحمر في المقدمة أيضًا، وهو أمر غير متوفر في إصدارات Pro و Pro Max.


اختلافات تصميم الشاشة في سلسلة هواتف هواوي بورا 90
 

يحتوي هاتف Pura 90 على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير، وهي في الواقع أكبر من وحدة 6000 مللي أمبير الموجودة في هاتف Pro Max. وهو يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

على عكس سلسلة معالجات Kirin 9030 الجديدة، يعمل هاتف Pura 90 بمعالج Kirin 9010S. ومع ذلك، تقول هواوي إن الأداء أفضل بنحو 15% من الجيل السابق.


تصميم وبطارية هواوي بورا 90


أما من ناحية البرمجيات، فيعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 6.1، مما يوفر نفس التجربة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والتحديث المرئي، وتحسينات مساعد Xiaoyi التي شوهدت في بقية سلسلة Pura 90.
على الرغم من البطارية الكبيرة، فإن سمك جهاز Pura 90 يبلغ 7 ملم فقط.
أما من حيث التصميم، فسيتوفر جهاز Pura 90 Pro Max بألوان الأسود ، والذهبي ، والبنفسجي ، والبرتقالي  والزمردي وستتميز جميع الألوان، باستثناء الأسود والذهبي ، بتصميم متدرج الألوان. ومن المتوقع أن تشمل خيارات التخزين سعات 12 جيجابايت/256 جيجابايت، و12 جيجابايت/512 جيجابايت، و16 جيجابايت/512 جيجابايت، و16 جيجابايت/1 تيرابايت.


السعر والتوافر

يبدأ سعر هاتف هواوي بورا 90 من 4699 يوانًا صينيًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. أما نسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت فسعرها 5199 يوانًا صينيًا، بينما نسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت سعرها 5699 يوانًا صينيًا.

هواوي بورا 90     السعر (باليوان الصيني)    السعر التقريبي (بالدولار الأمريكي)
12 جيجابايت + 256 جيجابايت    4699 يوان    حوالي 681 دولارًا
12 جيجابايت + 512 جيجابايت    5199 يوان    754 دولارًا تقريبًا
16 جيجابايت + 512 جيجابايت    5699 يوان    826 دولارًا تقريبًا
 

أميرة سيد مكاوي
سيارات كروس أوفر
لكزس سوبر كار
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
