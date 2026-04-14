ينافس سامسونج وآيفون.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها في 2026 بمواصفات فائقة

تستعد هواوي لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة التالية، سلسلة Pura 90، في 20 أبريل. يُعد Pro Max الطراز الأعلى في السلسلة - لا يوجد طراز Ultra هذه المرة - وقد كشفت هواوي اليوم عن بعض تفاصيل الكاميرا الخاصة به.

يتميز هاتف هواوي Pura 90 Pro Max بعدسة تقريب بصري بدقة 200 ميجابكسل، وهي الأولى من نوعها في هواتف هواوي الرائدة. وتقول الشركة إن الكاميرا قادرة على "التقاط كل شيء، القريب والبعيد".

ميزات هاتف هواوي بورا 90 برو ماكس

تُوسّع هواوي هذه الإمكانية لتشمل الفيديو أيضاً. يدعم الهاتف تسجيل الفيديو بتقنية التقريب البصري حتى 20 ضعفاً باستخدام العدسة نفسها. ورغم أن أجهزة مثل Galaxy S26 Ultra تُقدّم مستويات تقريب مماثلة، إلا أن تركيز هواوي هنا يُشير إلى تحسينات كبيرة.

علاوة على ذلك، أعلنت الشركة أيضاً عن ميزة اقتراح وضعيات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي لسلسلة هواتف Pura 90. فإذا كنت تميل إلى استخدام نفس الوضعيات في الصور، يمكن للنظام اقتراح بدائل. وهذا مثال آخر على سعي مصنعي الهواتف الذكية لجعل التصوير أكثر توجيهاً بدلاً من كونه يدوياً بالكامل.

مواصفات هاتف هواوي بورا 90 برو ماكس

بحسب التقارير السابقة، يتميز هاتف Pura 90 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1 بوصة وفتحة عدسة متغيرة.

وتواصل الشركة أيضاً تطوير تقنية Red Maple Image من الجيل الثاني، والتي تُعيد إنتاج ألوان أكثر طبيعية. وهذا أمر بالغ الأهمية في المشاهد ذات الإضاءة المعقدة، مثل غروب الشمس أو ضوء النار، حيث يصعب في كثير من الأحيان الحفاظ على درجات لونية دقيقة.

من الناحية التقنية، من المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Kirin 9030 Pro. وقد يأتي أيضاً بنظام التشغيل HarmonyOS 6.1 الجديد.

هواوي بورا 90 برو ماكس ديزاين



أما من حيث التصميم، فسيتوفر جهاز Pura 90 Pro Max بألوان الأسود ، والذهبي ، والبنفسجي ، والبرتقالي والزمردي وستتميز جميع الألوان، باستثناء الأسود والذهبي ، بتصميم متدرج الألوان. ومن المتوقع أن تشمل خيارات التخزين سعات 12 جيجابايت/256 جيجابايت، و12 جيجابايت/512 جيجابايت، و16 جيجابايت/512 جيجابايت، و16 جيجابايت/1 تيرابايت.