قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الخط الساخن للدعم النفسي يتلقى 60 ألف مكالمة للاستشارات النفسية
إعلان الاستعدادات النهائية لحصاد القمح.. 2500 جنيه للإردب والمستحقات خلال 48 ساعة
خطوة بخطوة.. كيف تركّب محطة طاقة شمسية فوق منزلك بنظام صافي القياس؟
وزير التخطيط يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز فرص التشغيل ودعم الاقتصاد المصري
الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|سجل الآن
الخارجية الصينية: التقارير بشأن تزويد بكين إيران بأسلحة افتراء وكذب
مصدر دبلوماسي: طهران وواشنطن وافقتا على المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار
دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات
خلال زيارة عبدالعاطي لواشنطن.. مشاورات مصرية أمريكية حول مستجدات الوضع الإقليمى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ينافس سامسونج وآيفون.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها في 2026 بمواصفات فائقة

ميزات هاتف هواوي بورا 90 برو ماكس
ميزات هاتف هواوي بورا 90 برو ماكس

تستعد هواوي لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة التالية، سلسلة Pura 90، في 20 أبريل. يُعد Pro Max الطراز الأعلى في السلسلة - لا يوجد طراز Ultra هذه المرة - وقد كشفت هواوي اليوم عن بعض تفاصيل الكاميرا الخاصة به.

يتميز هاتف هواوي Pura 90 Pro Max بعدسة تقريب بصري بدقة 200 ميجابكسل، وهي الأولى من نوعها في هواتف هواوي الرائدة. وتقول الشركة إن الكاميرا قادرة على "التقاط كل شيء، القريب والبعيد".

ميزات هاتف هواوي بورا 90 برو ماكس

تُوسّع هواوي هذه الإمكانية لتشمل الفيديو أيضاً. يدعم الهاتف تسجيل الفيديو بتقنية التقريب البصري حتى 20 ضعفاً باستخدام العدسة نفسها. ورغم أن أجهزة مثل Galaxy S26 Ultra تُقدّم مستويات تقريب مماثلة، إلا أن تركيز هواوي هنا يُشير إلى تحسينات كبيرة.

علاوة على ذلك، أعلنت الشركة أيضاً عن ميزة اقتراح وضعيات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي لسلسلة هواتف Pura 90. فإذا كنت تميل إلى استخدام نفس الوضعيات في الصور، يمكن للنظام اقتراح بدائل. وهذا مثال آخر على سعي مصنعي الهواتف الذكية لجعل التصوير أكثر توجيهاً بدلاً من كونه يدوياً بالكامل.

مواصفات هاتف هواوي بورا 90 برو ماكس

مواصفات هاتف هواوي بورا 90 برو ماكس


بحسب التقارير السابقة، يتميز هاتف Pura 90 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1 بوصة وفتحة عدسة متغيرة.

وتواصل الشركة أيضاً تطوير تقنية Red Maple Image من الجيل الثاني، والتي تُعيد إنتاج ألوان أكثر طبيعية. وهذا أمر بالغ الأهمية في المشاهد ذات الإضاءة المعقدة، مثل غروب الشمس أو ضوء النار، حيث يصعب في كثير من الأحيان الحفاظ على درجات لونية دقيقة.
من الناحية التقنية، من المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Kirin 9030 Pro. وقد يأتي أيضاً بنظام التشغيل HarmonyOS 6.1 الجديد.

هواوي بورا 90 برو ماكس ديزاين


أما من حيث التصميم، فسيتوفر جهاز Pura 90 Pro Max بألوان الأسود ، والذهبي ، والبنفسجي ، والبرتقالي  والزمردي وستتميز جميع الألوان، باستثناء الأسود والذهبي ، بتصميم متدرج الألوان. ومن المتوقع أن تشمل خيارات التخزين سعات 12 جيجابايت/256 جيجابايت، و12 جيجابايت/512 جيجابايت، و16 جيجابايت/512 جيجابايت، و16 جيجابايت/1 تيرابايت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس والأنبا مينا

الأنبا مينا يشارك في احتفال عيد القيامة مع البابا تواضروس بمركز لوجوس البابوي

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة يكشف خريطة الطريق للعيش بقوة القيامة

التهنئة بعيد القيامة المجيد

الأنبا ميخائيل يستقبل الوفود الرسمية والشعبية للتهنئة بعيد القيامة بالمطرانية

بالصور

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد