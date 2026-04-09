ببطارية ضخمة وقدرة شحن جبارة هواوي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بعد أسابيع قليلة من الكشف عن سلسلة هواتف Enjoy 90 ، وسّعت هواوي بهدوء تشكيلة هواتفها من هذه السلسلة بإطلاق هاتف Huawei Enjoy 90m Plus. وعلى عكس الإعلان السابق، ظهر هذا الطراز الجديد على موقع هواوي الرسمي دون ضجة كبيرة.

من الناحية البصرية، يتميز هاتف Enjoy 90m Plus بتغيير ملحوظ في تصميمه الخلفي. فبدلاً من عدستين منفصلتين بوضوح، يدمج الطراز الجديد العدستين في تصميم بيضاوي أسود اللون. ويُشبه هذا التصميم تصميم هاتف OnePlus 15 أكثر من هواتف Enjoy 90 الأخرى.

يُقدّم الهاتف أيضاً خياراً حصرياً للون البرتقالي كما يتوفر باللونين الأبيض والأسود.

مواصفات هاتف هواوي إنجوي 90 ملم بلس

من حيث الأداء، يعمل هاتف Enjoy 90m Plus بمعالج Kirin 8000. ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 6.0 فور إخراجه من العلبة، بالإضافة إلى ميزات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هواوي للمساعدة في منع الاحتيال وحماية بيانات المستخدم.

يتوفر هاتف Enjoy 90m Plus بسعتي تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت. أما بالنسبة للكاميرا، فهو مزود بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريبًا رقميًا يصل إلى 10 أضعاف. وفي الأمام، توجد كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. تبلغ دقة الشاشة HD+ (1604 × 720 بكسل)، وهي ليست الأعلى في فئتها، ولكن معدل التحديث الأعلى يُفترض أن يُحسّن سلاسة التمرير والرسوم المتحركة.

أما بالنسبة للبطارية، فقد زودت هواوي الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 6620 مللي أمبير. تدعم البطارية الشحن السريع حتى 40 واط، بالإضافة إلى توافقها مع الشحن بجهد 9 فولت/2 أمبير. كما يدعم الجهاز تقنية StarFlash E1.0 وتقنية Bluetooth 6.0.

لم تعلن هواوي بعد عن تفاصيل التسعير أو التوافر لجهاز Enjoy 90m Plus، ولكن يمكنك توقع ظهور التفاصيل النهائية قريبًا.