محافظ القاهرة: هيئة النقل تمتلك 2500 أتوبيس.. والتحول الكامل للكارت الذكي في هذا الموعد

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة تواصل تنفيذ خطط تطوير منظومة النقل العام والخدمات بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف إبراهيم صابر، خلال حديثه مع هاني النحاس، مراسل برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة ميدانية بمحافظة القاهرة بدأت بزيارة هيئة النقل العام، ثم إحدى محطات الوقود، واختتمت بمسجد السيدة عائشة.

وأوضح أن هيئة النقل العام تُعد من أقدم الهيئات الخدمية في مصر، وتقدم خدماتها لمواطني القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن نحو مليون راكب يوميًا يستخدمون وسائل النقل التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أنه تم عرض خطة تطوير هيئة النقل العام على رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك 2500 أتوبيس، تم بالفعل تحويل 900 أتوبيس منها للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

وأكد محافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير هيئة النقل العام باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة النقل النظيف، موضحًا أن هناك خطة لتحويل باقي الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المحافظة تعمل على التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات والأتوبيسات الكهربائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي الخاصة بالتحول نحو الطاقة النظيفة في منظومة النقل العام، كما أن الهيئة تتجه إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة الدفع المسبق داخل الأتوبيسات، موضحًا أنه مع نهاية عام 2027 ستعمل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بنظام الكارت الذكي.

وأكد محافظ القاهرة أنه تمت إعادة هيكلة جميع المحصلين العاملين بهيئة النقل العام داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في توفير 36 مليون جنيه سنويًا.

وشدد على أنه لم يتم الاستغناء عن أي من العاملين أو المحصلين، وإنما تم إعادة توزيعهم وهيكلتهم داخل الأجهزة المختلفة بمحافظة القاهرة، مضيفًا أن هيئة النقل العام يتم الاستعانة بها خلال الفعاليات والأحداث الكبرى، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى حوكمة منظومة تموين الأتوبيسات والسيارات بالوقود، بما يضمن الحفاظ على المال العام ومنع أي إهدار.

وأوضح أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مساجد آل البيت في مصر، مؤكدًا أن الهدف هو وضع هذه المناطق على الخريطة السياحية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن كوبري السيدة عائشة كان يواجه مخاطر كبيرة وكان معرضًا للانهيار قبل تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدًا أن الدولة تدخلت للحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين البنية التحتية بالمنطقة.

وواصل: الرئيس السيسي وجه بتعويض المواطنين المتضررين بمبالغ مالية مناسبة تضمن تحقيق الرضا لهم، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على الحوار مع المواطنين قبل تنفيذ أي مشروعات تطويرية.

