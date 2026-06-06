محافظ القاهرة: لا تهاون مع الإشغالات المخالفة على كورنيش المقطم| صور

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على الحملة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات والإشغالات المقامة على كورنيش محور عبد المجيد محمود بالمقطم حفاظا على سلامة المواطنين .

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على المنطقة المجاورة لكورنيش المقطم أو اقامة اشغالات من شأنها تعريض حياة المواطنين لخطر السقوط من حافة الجبل ، مشددًا على ضرورة التصدي الفوري لكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون استثناء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملات تستهدف إعادة الانضباط إلى كورنيش المقطم والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، مع تكثيف الرقابة على مدار الساعة.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر أن محافظة القاهرة تنفذ خطة متكاملة لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات في مختلف الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها العامة وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن القانون سيُطبق بكل حزم على المخالفين.