قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر.. بالأسعار
كأس العالم| شوط أول إيجابي بين الولايات المتحدة وألمانيا
تشكيل منتخب إنجلترا أمام نيوزيلندا وديا استعدادا لكأس العالم
خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين
زوجة طارق الشيخ تحرر محضرًا تتهمه فيه بالسب والقذف
نائب يطالب بإطلاق “رخصة تنظيمية مرنة” لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.. خاص
ممدوح عباس يتعهد بدعم الزمالك بـ2.5 مليون دولار
بعد تراجع مؤقت | الحرارة تعود بقوة.. والأرصاد تكشف موعد الذروة
الزمالك يكشف عن حقيقة جمع 5 ملايين دولار لحل أزمات القيد والتسويات
برلماني: مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يعزز الأمن الغذائي ويدعم الفلاح
وزير الصحة: لا تسعير للخدمات الطبية.. ودورنا يبدأ عند تلقي شكوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: لا تهاون مع الإشغالات المخالفة على كورنيش المقطم| صور

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على الحملة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات والإشغالات المقامة على كورنيش محور عبد المجيد محمود بالمقطم حفاظا على سلامة المواطنين .

محافظ القاهرة 

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على المنطقة المجاورة لكورنيش المقطم أو اقامة اشغالات من شأنها تعريض حياة المواطنين لخطر السقوط من حافة الجبل ، مشددًا على ضرورة التصدي الفوري لكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون استثناء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملات تستهدف إعادة الانضباط إلى كورنيش المقطم والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، مع تكثيف الرقابة على مدار الساعة.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر أن محافظة القاهرة تنفذ خطة متكاملة لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات في مختلف الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها العامة وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن القانون سيُطبق بكل حزم على المخالفين.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الإشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

ترشيحاتنا

وفد نقابة الأطباء

نقيب أطباء مصر يشيد بجهود قنا لتحسين بيئة العمل ومناخ آمن للأطقم الطبية

فصل الكهرباء

فصل الكهرباء غدًا عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ

خلال اللقاء

محافظ الإسماعيلية يشهد الندوة التوعوية مجتمع آمن من مخاطر الكلاب الحرة

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد