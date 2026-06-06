محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بكورنيش المقطم.. صور

يتواجد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حاليًا بكورنيش المقطم ومحور المستشار عبد المجيد محمود، لمتابعة أعمال حملة مكبرة تستهدف إزالة التعديات والإشغالات المخالفة، واستعادة الانضباط بالمكان والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

محافظ القاهرة

وتأتي الحملة في إطار جهود محافظة القاهرة المستمرة للتصدي لكافة أشكال التعدي على الطرق والأرصفة والمساحات العامة، وتيسير حركة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

ويتابع محافظ القاهرة أعمال الإزالة ميدانيًا، موجهًا الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مع استمرار الحملات الدورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى



