قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي للمستوطنين على جنوب نابلس
استجابة لـ مقترح إيرين سعيد .. الرئيس السيسي يوافق على تحسين أجور هيئة الإسعاف
إنقاذ 3 أشخاص عقب انقلاب سيارتهم في المنوفية
استجابة عاجلة لترميم هبوط أرضي بالطريق الدولي الساحلي في منطقة علوش
من فرن بلدي إلى 17 حوشًا ومنزلًا.. النيران تلتهم ممتلكات أهالي الجواهين في سوهاج
آخر مرتب في السنة .. موعد صرف أجور الموظفين بهذا الموعد
إعلام إيراني ينشر صور الدمار الذي خلفه الهجوم على قاعدة عسكرية في الكويت.. صور
محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بكورنيش المقطم.. صور
استشهاد وإصابة 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
15 الف جنيه راتب.. وظائف خاليه لحديثي التخرج
وسط فرحة الأهالي.. محافظ الأقصر يفتتح وحدة طب أسرة البياضية بتكلفة 25 مليون جنيه
روجينا تحتفل بتخرج ابنتها عبر إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بكورنيش المقطم.. صور

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

يتواجد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حاليًا بكورنيش المقطم ومحور المستشار عبد المجيد محمود، لمتابعة أعمال حملة مكبرة تستهدف إزالة التعديات والإشغالات المخالفة، واستعادة الانضباط بالمكان والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

محافظ القاهرة 

وتأتي الحملة في إطار جهود محافظة القاهرة المستمرة للتصدي لكافة أشكال التعدي على الطرق والأرصفة والمساحات العامة، وتيسير حركة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

ويتابع محافظ القاهرة أعمال الإزالة ميدانيًا، موجهًا الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مع استمرار الحملات الدورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى


الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إزالة التعديات والإشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

منتخب مصر

الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

منتخب إيران

منتخب إيران يغادر إلى المكسيك

منتخب بلجيكا

رودي جارسيا يوبخ لاعبي بلجيكا رغم خماسية تونس: هذا جرس إنذار قبل المونديال

وائل عبد العزيز

وائل عبد العزيز يشيد بكريم عبد العزيز لهذا السبب

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد