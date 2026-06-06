لا استغناء عن المحصلين.. محافظ القاهرة: خطة لتحويل أتوبيسات النقل للعمل بكروت مسبوقة الدفع

أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية في محافظة القاهرة وقام بتفقد هيئة النقل العام ومسجد المسبح في منطقة السيدة عائشة .

وقال إبراهيم صابر في تصريحات له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عدد المستخدمين لأتوبيسات هيئة النقل العام يوميا حوالي مليون راكب ".

وتابع إبراهيم صابر :" نعمل على تطوير هيئة النقل العام والتي يتواجد بها 2500 أتوبيس وتم تغيير 900 أتوبيس منهم للعمل بالكهرباء ".



واكمل إبراهيم صابر :" توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحول اتوبيسات النقل العام للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي بدلا من السولار ونستهدف تحويل الـ 2500 اتوبيس ".



ولفت إبراهيم صابر :" لدينا هدف للتوسع في محطات الشحن بالكهرباء في القاهرة "، مضيفا:" نعمل على الاعتماد على منظومة الدفع المسبق داخل أتوبيسات النقل العام وفي نهاية 2027 سوف يتم تحويل 1800 أتوبيس للعمل بمنظومة الدغ المسبق ".

وتابع إبراهيم صابر :" سيتم إعادة تأهيل وهيكلة المحصلين وتشغيلهم في اماكن أخرى ".

