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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 يونيو 2026

تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 يونيو 2026
تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 يونيو 2026
عبد الفتاح تركي

شهد سعر اليورو تراجعًا بختام تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو 2026 داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة مستمرة من جانب المتعاملين والمستوردين والمواطنين الراغبين في متابعة حركة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خاصة العملة الأوروبية الموحدة التي تعد من أبرز العملات المتداولة في الأسواق العالمية والمحلية.

ويحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة سعر اليورو بشكل يومي، نظرًا لارتباطه بالعديد من المعاملات المالية والتجارية، فضلًا عن أهميته بالنسبة للمسافرين إلى الدول الأوروبية، وكذلك الشركات والمؤسسات التي تعتمد على التعاملات التجارية المقومة بالعملة الأوروبية.

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سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو تراجعًا في ختام تعاملات الخميس 4 يونيو 2026 داخل عدد من البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 60.20 جنيه، بينما سجل سعر البيع 60.41 جنيه، ليأتي ضمن أبرز الأسعار المسجلة في القطاع المصرفي خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

أظهرت أحدث البيانات المصرفية أن سعر اليورو في بنك قناة السويس سجل 60.12 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 60.34 جنيه، وذلك ضمن مستويات التداول المسجلة بنهاية التعاملات.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 60.20 جنيه للشراء، مقابل 60.41 جنيه للبيع، ليواصل البنك تقديم أحد أبرز أسعار تداول العملة الأوروبية خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في المصرف العربي

بلغ سعر شراء اليورو في المصرف العربي 60.33 جنيه، بينما سجل سعر البيع 60.55 جنيه، وهو أعلى سعر شراء وسعر بيع وارد ضمن الأسعار المعلنة اليوم.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان إلى 60.17 جنيه للشراء، في حين سجل سعر البيع 60.37 جنيه، وفق أحدث التحديثات الصادرة عن البنك.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 60.17 جنيه للشراء و60.37 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني

بلغ سعر شراء اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني 60.20 جنيه، بينما سجل سعر البيع 60.42 جنيه، ليأتي ضمن البنوك التي سجلت أسعارًا متقاربة للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني 60.20 جنيه للشراء و60.41 جنيه للبيع، مواصلًا استقراره بالقرب من مستويات عدد من البنوك الأخرى العاملة في السوق المصرية.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر شراء اليورو في ميد بنك إلى 60.17 جنيه، فيما سجل سعر البيع 60.43 جنيه، وفق البيانات المعلنة بختام تعاملات اليوم.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 60.15 جنيه للشراء، مقابل 60.38 جنيه للبيع، ضمن قائمة الأسعار المعلنة للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي 60.13 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 60.35 جنيه، وفق أحدث مؤشرات التداول المصرفية.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر شراء اليورو في بنك كريدي أجريكول 60.13 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 60.35 جنيه، متوافقًا مع المستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى.

سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

أظهرت البيانات المصرفية أن سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل 60.13 جنيه للشراء و60.35 جنيه للبيع، ضمن الأسعار المعلنة بختام تعاملات الخميس.

متابعة أسعار العملات الأجنبية في مصر

تستحوذ أسعار العملات الأجنبية على اهتمام واسع من جانب المواطنين والمتعاملين في الأسواق المالية، خاصة في ظل التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار الصرف داخل البنوك المصرية، حيث يتم تحديث الأسعار بصورة مستمرة وفق آليات العرض والطلب وحركة التداول داخل القطاع المصرفي.

ويظل سعر اليورو من أبرز المؤشرات التي تحظى بمتابعة يومية من جانب الأفراد والشركات، نظرًا لأهميته في المعاملات التجارية والاقتصادية المختلفة، إلى جانب دوره في حركة السفر والتبادل التجاري مع الدول الأوروبية.

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