يسرا : لم أتوقع أن يجسد عادل إمام هذه الشخصية في «الإنس والجن»

استعادت الفنانة يسرا ذكريات مشاركتها في فيلم «الإنس والجن»، كما تحدثت عن مفاجأتها باختيار الفنان عادل إمام لأحد أدوار الفيلم.

وخلال لقائها ببرنامج «بيت مراد» مع الكاتب أحمد مراد، أوضحت يسرا أنها قدمت ثلاثة أفلام تنتمي إلى عالم الرعب، هي «كابوس» و«التعويذة» و«الإنس والجن»، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع في البداية أن يجسد عادل إمام شخصية الجن في الفيلم.

وأضافت أنها كانت تظن أن عادل إمام سيقدم الشخصية التي جسدها الفنان عزت العلايلي، إلا أن الأمور سارت بشكل مختلف، مؤكدة أن أداءه للشخصية جاء مميزًا وترك بصمة كبيرة لدى الجمهور.

وكشفت يسرا عن أحد المواقف التي جمعتها بالزعيم أثناء التصوير، حيث كانت محاطة بالنيران خلال أحد المشاهد، وعندما صرخت قال لها عادل إمام: «صرختك دي خوفك من النار مش من أي حاجة تانية»، وهي الملاحظة التي ما زالت تتذكرها حتى الآن.

وأكدت أن “الإنس والجن” حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، خاصة لدى الأطفال الذين ارتبطوا بأحداثه وشخصياته، ما ساهم في استمرار حضوره لدى الجمهور على مدار السنوات.

كما أشارت إلى أن أفلام الرعب الحالية أصبحت أكثر قسوة وتعتمد بشكل أكبر على مشاهد الدماء والمؤثرات المرعبة، مقارنة بالأعمال التي كانت تُقدم في الماضي، مؤكدة أنها تحمست كثيرًا للمشاركة في «الإنس والجن» لأنه كان تجربة مختلفة ومميزة في مسيرتها الفنية.