فستان يسرا حديث السوشيال ميديا.. سعر غير متوقع

تألقت الفنانة يسرا بإطلالة دراماتيكية لافتة خلال حضورها العرض الخاص لفيلم 7 Dogs الذي أُقيم في القاهرة وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام، حيث خطفت الأنظار بإطلالة جمعت بين الفخامة والجرأة والرقي في الوقت نفسه.

واختارت يسرا فستانًا باللون الأسود حمل توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، جاء بتصميم حورية البحر “Mermaid” المصنوع من التول الفاخر، ليمنح الإطلالة طابعًا ملكيًا مناسبًا لأجواء الحدث السينمائي الكبير.

وتميز الفستان بقصة مجسمة أبرزت أناقتها، مع فتحة رقبة مكشوفة الكتفين وأكمام غير متماثلة أضافت لمسة عصرية جذابة.

كما لفتت الأنظار الحافة الطويلة المصنوعة من التول المتدفق، والتي انسدلت بانسيابية مع حركة يسرا، لتمنح الإطلالة طابعًا دراميًا راقيًا زاد من حضورها على السجادة الحمراء.

واعتمدت النجمة الشهيرة تنسيقًا أنيقًا بتوقيع ميساء وسحر عزب، حيث اختارت تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامحها، مع اكسسوارات ذهبية ناعمة أضافت لمسة من الفخامة دون مبالغة.

وحظيت إطلالة يسرا بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بذوقها الأنيق وقدرتها الدائمة على اختيار إطلالات تجمع بين الكلاسيكية والحداثة، خاصة في المناسبات الفنية الكبرى.

ويصل سعر الفستان الذي ظهرت به يسرا إلى نحو 74 ألف جنيه، وهو ما أثار اهتمام متابعي الموضة ومحبي متابعة إطلالات النجمات، خاصة مع التصميم اللافت والتفاصيل الدقيقة التي عكست فخامة القطعة وأناقتها.