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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تصدر بطولة أفريقيا بـ 19 ميدالية.. وزارة الشباب تستقبل بعثة المنتخب الوطني للسلاح

المنتخب الوطني للسلاح
المنتخب الوطني للسلاح
أ ش أ

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، بعثة المنتخب المصري للسلاح عقب عودتها من كوت ديفوار، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته في بطولة أفريقيا للرجال والسيدات، والتي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو الجاري.

وكان في استقبال البعثة الدكتور الجبالي عبدالمجيد الجبالي، مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي، والمهندس مدحت شكري عضو مجلس إدارة الاتحاد ،حيث نقل تهنئة وتقدير وزارة الشباب والرياضة لأبطال المنتخب والجهازين الفني والإداري على النتائج المتميزة التي تحققت خلال البطولة، والتي تعكس المكانة الرائدة التي باتت تحتلها الرياضة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وتمكنت البعثة المصرية من الهيمنة على جدول ترتيب الميداليات في ختام البطولة، بعدما حصدت 19 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، و8 ميداليات برونزية، لتتصدر مصر الترتيب العام للبطولة عن جدارة واستحقاق.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في مختلف المحافل القارية والدولية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة وأبطالها، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الرياضية وترسيخ ريادتها على الساحة الأفريقية والدولية.

بعثة المنتخب الوطني للسلاح وزارة الرياضة بطولة أفريقاي للسلاح

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