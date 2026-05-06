الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بشرى لموديلات 2020.. فولفو تطلق الذكاء الاصطناعي "جيميناي" في سياراتها القديمة

عزة عاطف

كشفت شركة "فولفو" عن بدء طرح تقنية الذكاء الاصطناعي “جوجل جيميناي” في سياراتها المزودة بأنظمة جوجل المدمجة، في خطوة تقنية ثورية تشمل الموديلات التي يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 2020. 

ويهدف هذا التحديث إلى منح السائقين تجربةً أكثر ذكاءً وتفاعليةً عبر تحويل المساعد الصيني التقليدي إلى مساعد ذكي قادر على إجراء محادثات طبيعية وفهم الأوامر المعقدة بدقة فائقة. 

وبدأت المرحلة الأولى من الإطلاق في الولايات المتحدة للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات نشطة باللغة الإنجليزية، على أن يتوسع النطاق ليشمل بقية الأسواق العالمية تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة، مما يعزز من قيمة سيارات فولفو القديمة ويجعلها تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في عام 2026.

قائمة واسعة من الموديلات المستفيدة وتعزيز تجربة القيادة التفاعلية لعام 2026

تغطي قائمة الطرازات المؤهلة لاستقبال تحديث "جيميناي" مجموعةً واسعةً من سيارات فولفو الشهيرة، ومن أبرزها طرازات "XC40" و"XC60" و"XC90"، بالإضافة إلى الفئات الكهربائية والسيدان مثل "C40" و"S60" و"V60" والطرازات الحديثة "EX90" و"EX30".

ويتيح هذا الدمج للذكاء الاصطناعي للسائقين التحكم في وظائف السيارة، والحصول على معلومات فورية، وإدارة المهام اليومية بصوتهم فقط، مما يقلل من تشتت الانتباه ويزيد من مستويات الأمان فوق الطريق. 

وبفضل هذه التقنية، تتحول مقصورة فولفو إلى بيئة عمل ترفيهية متكاملة تفهم سياق الحديث وتستجيب للاحتياجات الشخصية للقائد، وهو ما يمثل نقلةً نوعيةً في مفهوم الرفاهية الرقمية داخل قطاع المحركات.

رؤية فولفو لمستقبل السيارات الذكية واستدامة الأنظمة البرمجية

يعكس قرار فولفو بتوفير تقنيات "جيميناي" للموديلات التي تم إنتاجها منذ ست سنوات التزام الشركة باستدامة سياراتها وعدم ترك عملائها القدامى خلف ركب التطور. 

إن تحديث البرامج عبر الهواء (OTA) أصبح أداةً قويةً لإطالة العمر التكنولوجي للمركبة، مما يجعل من شراء سيارة فولفو استثمارًا طويل الأمد يضمن الحصول على أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لتغيير السيارة. 

ومع استمرار التحول نحو القيادة الذاتية والأنظمة المتصلة، تبرز فولفو كقوة رائدة تضع تجربة المستخدم في المقام الأول، مؤكدةً أن المستقبل لا يقتصر على صناعة الحديد والمحركات فحسب، بل يمتد ليشمل بناء عقول إلكترونية ذكية تحمي وتخدم العائلات في كل رحلة حول العالم في عام 2026.

