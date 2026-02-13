فولفو تستدعي أشهر سياراتها بسبب خطر فتح الأبواب أثناء القيادة

كشفت شركة فولفو السويدية، عن حملة استدعاء عالمية موسعة تشمل طرازات محددة من سيارات السيدان، وذلك بعد اكتشاف خلل فني خطير في أقفال الأبواب الجانبية.

وأشارت التقارير الفنية الرسمية الصادرة في فبراير 2026 إلى أن المشكلة تكمن في ضعف مكونات القفل الداخلي، مما قد يؤدي إلى عدم إغلاق الأبواب بإحكام أو الأسوأ من ذلك وهو انفتاحها بشكل مفاجئ وغير متوقع أثناء سير المركبة، خاصة عند الدوران أو القيادة على طرق غير ممهدة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على سلامة الركاب الذين قد لا يرتدون أحزمة الأمان.

الطرازات المتأثرة وتفاصيل الخلل الفني

يركز الاستدعاء الحالي بشكل أساسي على طراز فولفو S60L النسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة المنتجة بين عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى تحديثات شملت طرازات S60 وV60 من إنتاج الأعوام السابقة.

وأوضحت فولفو، أن التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة للغاية يؤدي إلى إضعاف زنبرك القفل الداخلي، مما قد يتسبب في كسر خطاف التثبيت.

ويمكن للسائق ملاحظة العطل من خلال صعوبة إغلاق الباب من المرة الأولى أو ظهور رسالة تحذيرية في لوحة العدادات تشير إلى أن الباب مفتوح رغم محاولة إغلاقه يدويًا بشكل كامل.

تعهدت فولفو باستبدال أقفال الأبواب الأربعة بالكامل لجميع السيارات المتضررة بنسخ مطورة وأكثر متانة، وذلك دون تحميل العميل أي تكاليف مادية.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إرسال إخطارات رسمية للملاك المتضررين في أمريكا اعتبارًا من 23 فبراير 2026 لجدولة مواعيد الصيانة.

وتؤكد الشركة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حوادث ناتجة عن هذا العطل حتى الآن، لكنها تنصح الملاك بضرورة فحص مركباتهم كإجراء احترازي لضمان أعلى مستويات الأمان التي تشتهر بها العلامة السويدية تاريخيًا.