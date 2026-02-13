قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطار LRT الكهربائي والمترو في رمضان
الموعد وترتيب المجموعة والقناة الناقلة..كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
"رضا المواطن والتحول الأخضر".. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع جداول زمنية لتنفيذ مشروعات الاستدامة
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
تكنولوجيا وسيارات

فولفو تستدعي أشهر سياراتها بسبب خطر فتح الأبواب أثناء القيادة

فولفو
فولفو
عزة عاطف

كشفت شركة فولفو السويدية، عن حملة استدعاء عالمية موسعة تشمل طرازات محددة من سيارات السيدان، وذلك بعد اكتشاف خلل فني خطير في أقفال الأبواب الجانبية. 

وأشارت التقارير الفنية الرسمية الصادرة في فبراير 2026 إلى أن المشكلة تكمن في ضعف مكونات القفل الداخلي، مما قد يؤدي إلى عدم إغلاق الأبواب بإحكام أو الأسوأ من ذلك وهو انفتاحها بشكل مفاجئ وغير متوقع أثناء سير المركبة، خاصة عند الدوران أو القيادة على طرق غير ممهدة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على سلامة الركاب الذين قد لا يرتدون أحزمة الأمان.

الطرازات المتأثرة وتفاصيل الخلل الفني

يركز الاستدعاء الحالي بشكل أساسي على طراز فولفو S60L النسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة المنتجة بين عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى تحديثات شملت طرازات S60 وV60 من إنتاج الأعوام السابقة. 

وأوضحت فولفو، أن التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة للغاية يؤدي إلى إضعاف زنبرك القفل الداخلي، مما قد يتسبب في كسر خطاف التثبيت. 

ويمكن للسائق ملاحظة العطل من خلال صعوبة إغلاق الباب من المرة الأولى أو ظهور رسالة تحذيرية في لوحة العدادات تشير إلى أن الباب مفتوح رغم محاولة إغلاقه يدويًا بشكل كامل.

تعهدت فولفو باستبدال أقفال الأبواب الأربعة بالكامل لجميع السيارات المتضررة بنسخ مطورة وأكثر متانة، وذلك دون تحميل العميل أي تكاليف مادية. 

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إرسال إخطارات رسمية للملاك المتضررين في أمريكا اعتبارًا من 23 فبراير 2026 لجدولة مواعيد الصيانة. 

وتؤكد الشركة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حوادث ناتجة عن هذا العطل حتى الآن، لكنها تنصح الملاك بضرورة فحص مركباتهم كإجراء احترازي لضمان أعلى مستويات الأمان التي تشتهر بها العلامة السويدية تاريخيًا.

