الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟

سكن لكل المصريين 7
سكن لكل المصريين 7
أحمد أيمن

وجّه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيراً مهماً للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين حصلوا على وحدات ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 7»، وذلك بالتزامن مع بدء الاستعداد لسداد أول الأقساط ربع السنوية بعد الانتهاء من إجراءات التخصيص. 

جدير بالذكر أن صندوق الإسكان، أعلن عن نتائج المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين 7 قبل أيام، حيث بدأ إرسال رسائل التخصيص للحاجزين المستوفين للشروط.

سكن لكل المصريين 7 

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7”؛ بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

وتتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و800 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة، وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12%، وقد تقل إلى 8% أو حتى 3% لبعض الفئات (حسب الدخل)، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

وفي الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهي وحدات ضمن مشروع “الإسكان الأخضر” الصديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة؛ مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال “موقع الصندوق” أو “منصة مصر الرقمية”؛ بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

تحذير لأصحاب “سكن لكل المصريين”

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أن نظام السداد المطبق على هذه الوحدات، يسير وفق الآلية المعتادة المعتمدة في مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة، حيث يتم تقسيط قيمة الوحدة على فترة تمتد إلى 20 عاماً، مع الالتزام بسداد أربعة أقساط سنوية، بمعدل قسط كل ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ التخصيص. 

وأكدت الجهات المختصة أن التأخر في سداد الأقساط؛ قد يعرّض المستفيدين لعقوبات مالية وإدارية، تبدأ بفرض غرامة تأخير تتراوح بين 1.5% و2.5% شهرياً عن كل شهر يتم فيه التأخر عن السداد. 

ولا يتوقف الأمر عند الغرامة فقط، بل قد يصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص؛ في حال التأخر عن دفع قسطين متتاليين أو أكثر، ما يجعل الالتزام بمواعيد الدفع أمراً حاسماً للحفاظ على الوحدة السكنية. 

أقساط سكن لكل المصريين 7

وفيما يتعلق بقيمة الأقساط؛ تختلف حسب سعر ومساحة الوحدة، فعلى سبيل المثال، تبلغ مساحة بعض الوحدات 75 متراً مربعاً بسعر إجمالي يصل إلى 800 ألف جنيه، مع مقدم حجز قدره 50 ألف جنيه، إلى جانب مصروفات تسجيل بسيطة.

وفي هذه الحالة، تصل قيمة القسط في العام الأول إلى نحو 11.5 ألف جنيه كل 3 أشهر، ثم ترتفع تدريجياً في الأعوام التالية. 

أما الوحدات التي يبلغ سعرها نحو 750 ألف جنيه بنفس المساحة؛ فيبدأ القسط الربع سنوي لها من حوالي 10.4 آلاف جنيه خلال العام الأول، قبل أن يزداد تدريجياً خلال العامين التاليين، مع ضرورة استكمال مقدم الوحدة ليصل إلى الحد الأدنى المطلوب وهو 25% من إجمالي قيمتها عند التعاقد.

سكن لكل المصريين 7 شقق سكن لكل المصريين 7 حجز سكن لكل المصريين 7 أقساط سكن لكل المصريين 7 غرامة تأخير أقساط سكن لكل المصريين 7

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

الطفل

أبويا وأمى بيشربو مخدرات فى البيت.. القبض على والدى الطـ.ـفل صاحب الفيديو المنتشر

شادي محمد

بلاغ من شادي محمد ضد صفحات سوشيال كاذبة

المتهمين

أسلحة وألعاب نارية.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة.. فيديو

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

