الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟

وجّه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيراً مهماً للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين حصلوا على وحدات ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 7»، وذلك بالتزامن مع بدء الاستعداد لسداد أول الأقساط ربع السنوية بعد الانتهاء من إجراءات التخصيص.

جدير بالذكر أن صندوق الإسكان، أعلن عن نتائج المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين 7 قبل أيام، حيث بدأ إرسال رسائل التخصيص للحاجزين المستوفين للشروط.

سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7”؛ بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

وتتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و800 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة، وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12%، وقد تقل إلى 8% أو حتى 3% لبعض الفئات (حسب الدخل)، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

وفي الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهي وحدات ضمن مشروع “الإسكان الأخضر” الصديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة؛ مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال “موقع الصندوق” أو “منصة مصر الرقمية”؛ بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

تحذير لأصحاب “سكن لكل المصريين”

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أن نظام السداد المطبق على هذه الوحدات، يسير وفق الآلية المعتادة المعتمدة في مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة، حيث يتم تقسيط قيمة الوحدة على فترة تمتد إلى 20 عاماً، مع الالتزام بسداد أربعة أقساط سنوية، بمعدل قسط كل ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ التخصيص.

وأكدت الجهات المختصة أن التأخر في سداد الأقساط؛ قد يعرّض المستفيدين لعقوبات مالية وإدارية، تبدأ بفرض غرامة تأخير تتراوح بين 1.5% و2.5% شهرياً عن كل شهر يتم فيه التأخر عن السداد.

ولا يتوقف الأمر عند الغرامة فقط، بل قد يصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص؛ في حال التأخر عن دفع قسطين متتاليين أو أكثر، ما يجعل الالتزام بمواعيد الدفع أمراً حاسماً للحفاظ على الوحدة السكنية.

أقساط سكن لكل المصريين 7

وفيما يتعلق بقيمة الأقساط؛ تختلف حسب سعر ومساحة الوحدة، فعلى سبيل المثال، تبلغ مساحة بعض الوحدات 75 متراً مربعاً بسعر إجمالي يصل إلى 800 ألف جنيه، مع مقدم حجز قدره 50 ألف جنيه، إلى جانب مصروفات تسجيل بسيطة.

وفي هذه الحالة، تصل قيمة القسط في العام الأول إلى نحو 11.5 ألف جنيه كل 3 أشهر، ثم ترتفع تدريجياً في الأعوام التالية.

أما الوحدات التي يبلغ سعرها نحو 750 ألف جنيه بنفس المساحة؛ فيبدأ القسط الربع سنوي لها من حوالي 10.4 آلاف جنيه خلال العام الأول، قبل أن يزداد تدريجياً خلال العامين التاليين، مع ضرورة استكمال مقدم الوحدة ليصل إلى الحد الأدنى المطلوب وهو 25% من إجمالي قيمتها عند التعاقد.